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Quem diria… Passarinhos protegem ninhos com bitucas de cigarro

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Redação Flipar
  • No experimento, cientistas analisaram ninhos de chapim azul e compararam três situações: ninhos naturais, esterilizados e com duas bitucas. Os filhotes que nasceram nos ninhos com tabaco apresentaram menos pulgas e carrapatos e melhores indicadores de saúde.
    No experimento, cientistas analisaram ninhos de chapim azul e compararam três situações: ninhos naturais, esterilizados e com duas bitucas. Os filhotes que nasceram nos ninhos com tabaco apresentaram menos pulgas e carrapatos e melhores indicadores de saúde. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube
  • Pesquisa anterior da Universidade AutÃŽnoma do MÃ©xico tambÃ©m observou tentilhÃµes retirando fibras de cigarros para esse fim. Apesar dos benefÃ­cios contra parasitas, exames indicaram sinais de dano genÃ©tico nas aves, e os efeitos de longo prazo ainda permanecem incertos.
    Pesquisa anterior da Universidade AutÃŽnoma do MÃ©xico tambÃ©m observou tentilhÃµes retirando fibras de cigarros para esse fim. Apesar dos benefÃ­cios contra parasitas, exames indicaram sinais de dano genÃ©tico nas aves, e os efeitos de longo prazo ainda permanecem incertos. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo/YouTube
  • A variedade de ninhos mostra, aliás, como as aves se adaptam aos diferentes ambientes. Eles podem ser feitos com galhos, folhas, barro ou fibras e apresentam formatos diversos, garantindo proteção aos filhotes durante o período reprodutivo.
    A variedade de ninhos mostra, aliás, como as aves se adaptam aos diferentes ambientes. Eles podem ser feitos com galhos, folhas, barro ou fibras e apresentam formatos diversos, garantindo proteção aos filhotes durante o período reprodutivo. Foto: Flickr Mauro Halpern
  • Os ninhos representam uma soluÃ§Ã£o natural para abrigo, reproduÃ§Ã£o e seguranÃ§a das espÃ©cies. Cada material utilizado possui uma funÃ§Ã£o especÃ­fica, ajudando a manter a temperatura interna, afastar predadores e proteger contra chuva e vento. Veja ninhos curiosos.
    Os ninhos representam uma soluÃ§Ã£o natural para abrigo, reproduÃ§Ã£o e seguranÃ§a das espÃ©cies. Cada material utilizado possui uma funÃ§Ã£o especÃ­fica, ajudando a manter a temperatura interna, afastar predadores e proteger contra chuva e vento. Veja ninhos curiosos. Foto: Flickr wskury
  • João-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.
    João-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores. Foto: Dario Sanches/Wikimédia Commons
  • PÃ¡ssaro-tecelÃ£o (Ploceidae, famÃ­lia): ConstrÃ³i ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espÃ©cies, os machos constroem vÃ¡rias opÃ§Ãµes para atrair as fÃªmeas.
    PÃ¡ssaro-tecelÃ£o (Ploceidae, famÃ­lia): ConstrÃ³i ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espÃ©cies, os machos constroem vÃ¡rias opÃ§Ãµes para atrair as fÃªmeas. Foto: Charles J. Sharp/WikimÃ©dia Commons
  • Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar
    Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar Foto: Flickr shinesonittwice1
  • Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um
    Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um "fio de seda" que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios. Foto: Flickr Carlton Astronomy
  • Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.
    Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos. Foto: Reprodução do X @JACsciart
  • Tordas e albatrozes: Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso.
    Tordas e albatrozes: Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso. Foto: Divulgação
  • Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em Ã¡rvores, essa coruja cava buracos no chÃ£o para criar seu lar. Ela tambÃ©m se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.
    Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em Ã¡rvores, essa coruja cava buracos no chÃ£o para criar seu lar. Ela tambÃ©m se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come. Foto: Flickr Celso Santos de Castro Juniorrc
  • Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis): Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores.
    Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis): Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores. Foto: Creative Commons
  • Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros.
    Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros. Foto: Reprodução de Rede Social
  • Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.
    Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos. Foto: Creative Commons
  • Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, famÃ­lia): ConstrÃ³i grandes estruturas de ninho no chÃ£o, mas o interessante Ã© que esses ninhos geralmente sÃ£o comunais. As fÃªmeas constroem cÃ¢maras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.
    Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, famÃ­lia): ConstrÃ³i grandes estruturas de ninho no chÃ£o, mas o interessante Ã© que esses ninhos geralmente sÃ£o comunais. As fÃªmeas constroem cÃ¢maras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada. Foto: EcoStudies Institute
  • Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.
    Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada. Foto: Creative Commons
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