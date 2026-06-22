Artes
Sanfona em alto estilo: mestres que fazem o fole falar
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A sanfona, também conhecida como acordeão, surgiu na Europa no século 19 e logo se espalhou pelo mundo. Sua estrutura com teclas e fole permitiu que fosse adaptada a diferentes estilos, tornando-se essencial em gêneros como polca e tango. No Brasil, tornou-se presença marcante nas festas populares, animando arrasta-pés e fortalecendo tradições culturais variadas. A versatilidade do instrumento o tornou presença certa desde a música clássica à popular. Sua evolução tecnológica trouxe modelos mais Foto: imagem gerada por i.a
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Luiz Gonzaga é o maior ícone da sanfona no Brasil, responsável por popularizar a arte e dar voz ao sertão do Nordeste. Suas músicas como “Asa Branca” e “A Vida do Viajante” se tornaram hinos culturais, levando a sanfona ao centro da música nacional. Gonzaga transformou o instrumento em símbolo de resistência e identidade, inspirando gerações de músicos. Sua presença nos palcos e rádios marcou a história da música brasileira. Até hoje, sua influência é reverenciada como referência máxima da sanfo Foto: domínio público
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Discípulo de Luiz Gonzaga, Dominguinhos levou a sanfona a novos horizontes, misturando o arrasta-pé com o jazz e a MPB. Suas composições e parcerias com artistas como Gilberto Gil e Chico Buarque mostraram a versatilidade do instrumento. Reconhecido pela técnica refinada e sensibilidade, tornou-se um dos maiores nomes da música brasileira. Foto: Raiodasilibrina - wikimedia commons
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Sivuca foi um virtuoso da sanfona, conhecido por sua habilidade em transitar entre o arrasta-pé, o jazz e a música erudita. Atuou internacionalmente, levando, desse modo, o acordeão brasileiro a palcos de prestígio pelos quatro cantos do mundo. Sua criatividade e improviso fizeram dele, portanto, um dos músicos mais respeitados do mundo. Foto: Instagram
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Michel Teló tem forte ligação com a sanfona, instrumento que ajudou a moldar sua identidade musical desde o início da carreira. Influenciado pela música sertaneja e pelos ritmos do Sul do Brasil, ele costuma valorizar o instrumento em apresentações e gravações. Sua habilidade com a sanfona contribuiu para aproximar o público jovem de uma tradição marcante da música popular brasileira. Foto: Instagram
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Oswaldinho do Acordeon é referência contemporânea da sanfona, com carreira marcada por inovação e tradição. Suas apresentações misturam técnica e energia contagiante, mantendo viva a herança do Nordeste. É visto como um dos maiores representantes do instrumento no Brasil atual. Além de shows memoráveis, também se dedica a formar novos acordeonistas e difundir o instrumento em projetos culturais. Foto: Caio Paganotti wikimedia commons
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Na Argentina, Astor Piazzolla revolucionou o tango ao incorporar elementos da música clássica e do jazz. Seu bandoneón, parente próximo da sanfona, virou símbolo de modernidade e sofisticação. Sua obra influenciou músicos no mundo inteiro e elevou o instrumento a patamar internacional. Piazzolla enfrentou resistência inicial dos tradicionalistas, mas sua ousadia abriu caminho para o chamado “nuevo tango”. Foto: domínio público
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Renato Borghetti é um dos maiores acordeonistas do sul do Brasil, conhecido por valorizar a música gaúcha. Seu estilo mistura tradição regional com arranjos modernos, conquistando reconhecimento nacional e internacional. Borghetti é símbolo da força cultural da sanfona nos pampas. Seus álbuns já receberam prêmios importantes e ele se apresenta em festivais pelo mundo. Foto: Wilson Dias/ABr - Agência Brasil
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A banda Falamansa trouxe a sanfona para uma nova geração, popularizando o arrasta-pé universitário nos anos 2000. Suas músicas leves e dançantes conquistaram jovens país afora, e o instrumento ganhou destaque em um movimento que renovou o interesse pelo arrasta-pé. Além de sucesso comercial do grupo, ajudando a manter a sanfona presente em rádios, o impacto cultural abriu espaço para outras bandas. Foto: Instagram
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Richard Galliano é um dos maiores acordeonistas franceses, conhecido por unir jazz e música clássica. Sua técnica impecável e criatividade expandiram os limites da sanfona. É considerado um dos músicos mais influentes do instrumento no cenário internacional. Galliano também gravou discos que se tornaram referência, explorando estilos como tango e música contemporânea. Foto: Kotoviski wikimedia commons
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Com a modernização dos ritmos do Nordeste, a sanfona ganhou espaço também no arrasta-pé em uma versão eletrônica, com arranjos modernos, mostrando o poder da sanfona de se reinventar sem perder identidade. O instrumento segue como símbolo de autenticidade, mesmo em produções com tecnologia digital. Foto: imagem gerada por i.a
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Novos músicos vêm explorando a sanfona em fusões com rock, música eletrônica e hip-hop, ampliando suas possibilidades expressivas. Com adaptabilidade e riqueza sonora, o instrumento segue surpreendendo e projeta um futuro tão vibrante quanto sua história. Iniciativas educacionais e festivais internacionais reforçam sua importância, assegurando que a sanfona siga encantando plateias em culturas distintas. Foto: imagem gerada por i.a