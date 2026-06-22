Sanfona em alto estilo: mestres que fazem o fole falar

Luiz Gonzaga é o maior ícone da sanfona no Brasil, responsável por popularizar a arte e dar voz ao sertão do Nordeste. Suas músicas como “Asa Branca” e “A Vida do Viajante” se tornaram hinos culturais, levando a sanfona ao centro da música nacional. Gonzaga transformou o instrumento em símbolo de resistência e identidade, inspirando gerações de músicos. Sua presença nos palcos e rádios marcou a história da música brasileira. Até hoje, sua influência é reverenciada como referência máxima da sanfo Foto: domínio público