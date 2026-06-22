Enxaguante bucal: conheça os tipos e se realmente faz diferença

Portanto, os enxaguantes podem fazer diferença na higiene bucal, com funções que vão desde o combate ao mau hálito até a proteção contra cáries e o controle de bactérias. Porém, a escolha deve considerar as necessidades de cada pessoa, com orientação profissional do dentista. Pode valer, inclusive, levar numa bolsinha em caso de viagem. Foto: imagem gerada por i.a