Nabo na mesa: como usar essa raiz nutritiva em diferentes receitas

Também pode ser consumido cozido em água e sal para acompanhar carnes, aves ou legumes. O cozimento deixa a textura macia. Outra opção bastante apreciada é o nabo refogado. Cortado em cubos ou fatias, pode ser preparado com alho, cebola, ervas e um fio de azeite Foto: imagem gerada por i.a