Mil-folhas: conheça a origem do clássico da confeitaria francesa

Dois séculos depois, os renomados confeiteiros Antonin Carême e Grimod de La Reynière aperfeiçoaram a preparação e ajudaram a popularizar a versão recheada com creme de confeiteiro, o famoso crème pâtissière. Com isso, o mil-folhas ganhou a forma clássica que o transformou em um dos maiores símbolos da confeitaria francesa.Há também a teoria de que o mil-folhas pode ser descendente da baklava, doce de massa folhada original do sudoeste da Ásia e da Grécia, trazido para a Europa durante as Cruzad Foto: Imagem Gerada por IA