Aliche: o ingrediente que transforma o sabor das receitas

Os pequenos e finos filés podem ser incluídos em uma variedade de receitas, e pode servir como finalização de pizzas, recheio de massas fritas e aperitivos. O segredo está em usá-lo com moderação, ou seja, em pequenas quantidades, eles já são suficientes para transformar um prato simples em outro cheio de sabor. Entretanto, o sabor e o aroma intensos do aliche podem causar estranheza em quem o experimenta pela primeira vez. Foto: Reprodução Youtube