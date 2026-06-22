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Entenda por que ninguém pode ser enterrado em Longyearbyen, na Noruega

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Redação Flipar
  • Antes de tudo, vale entender o contexto do lugar. Longyearbyen é a cidade mais setentrional do planeta, habitada principalmente por mineiros. Além disso, é um dos lugares mais frios do mundo, já tendo registrado incríveis ?46,3 °C no dia mais gelado de sua história. Com um clima ártico rigoroso, a cidade ainda convive com cerca de 1.000 ursos polares, que representam uma ameaça constante aos pouco mais de 2.144 habitantes que vivem na região.
    Antes de tudo, vale entender o contexto do lugar. Longyearbyen é a cidade mais setentrional do planeta, habitada principalmente por mineiros. Além disso, é um dos lugares mais frios do mundo, já tendo registrado incríveis ?46,3 °C no dia mais gelado de sua história. Com um clima ártico rigoroso, a cidade ainda convive com cerca de 1.000 ursos polares, que representam uma ameaça constante aos pouco mais de 2.144 habitantes que vivem na região. Foto: Wikimedia Commons / Bjorn Christian Torrissen
  • A proibição de ser enterrado lá acontece justamente por conta das condições ambientais adversas do local. O primeiro ponto, segundo aponta o Times of India, é o permafrost, ou seja, o solo permanentemente congelado que caracteriza toda a área. Esse solo congelado impede que se façam buracos profundos para os métodos tradicionais de sepultamento.
    A proibição de ser enterrado lá acontece justamente por conta das condições ambientais adversas do local. O primeiro ponto, segundo aponta o Times of India, é o permafrost, ou seja, o solo permanentemente congelado que caracteriza toda a área. Esse solo congelado impede que se façam buracos profundos para os métodos tradicionais de sepultamento. Foto: Wikimedia Commons / Bjorn Christian Torrissen
  • Mais do que isso, com a temperatura extremamente baixa da cidade, os cadáveres simplesmente não se decompõem com o passar do tempo, e permanecem praticamente intactos por muito tempo. E isso é extremamente problemático para a saúde pública local, já que tudo o que deveria se decompor e desaparecer com o tempo simplesmente permanece ali.
    Mais do que isso, com a temperatura extremamente baixa da cidade, os cadáveres simplesmente não se decompõem com o passar do tempo, e permanecem praticamente intactos por muito tempo. E isso é extremamente problemático para a saúde pública local, já que tudo o que deveria se decompor e desaparecer com o tempo simplesmente permanece ali. Foto: Wikimedia Commons / Bjorn Christian Torrissen
  • Diante disso, em Longyearbyen, já foi relatado que vírus e bactérias permanecem preservados em condições praticamente intactas, mesmo depois de décadas, justamente por causa das temperaturas adversas que impedem sua degradação natural.
    Diante disso, em Longyearbyen, já foi relatado que vírus e bactérias permanecem preservados em condições praticamente intactas, mesmo depois de décadas, justamente por causa das temperaturas adversas que impedem sua degradação natural. Foto: Wikimedia Commons / Bjorn Christian Torrissen
  • De acordo com a Men's Health, em 1998, um grupo de cientistas exumou cadáveres de pessoas que morreram da Gripe Espanhola em 1918. Eles conseguiram recuperar amostras vivas do vírus mortal, ainda ativas após 80 anos sob o gelo.
    De acordo com a Men's Health, em 1998, um grupo de cientistas exumou cadáveres de pessoas que morreram da Gripe Espanhola em 1918. Eles conseguiram recuperar amostras vivas do vírus mortal, ainda ativas após 80 anos sob o gelo. Foto: Wikimedia Commons / Bjorn Christian Torrissen
  • Dessa forma, caso uma pessoa morra de uma doença infecciosa na região, o corpo e os patógenos continuariam preservados, sem se decompor e retornar à natureza como aconteceria normalmente em outros climas.
    Dessa forma, caso uma pessoa morra de uma doença infecciosa na região, o corpo e os patógenos continuariam preservados, sem se decompor e retornar à natureza como aconteceria normalmente em outros climas. Foto: Wikimedia Commons / Bjorn Christian Torrissen
  • Diante desse risco sanitário, em 1950 o governo da Noruega promulgou a lei que tornou ilegal morrer e ser enterrado dentro dos limites da cidade. Com isso, todas as entradas dos cemitérios existentes foram fechadas, e nenhum novo sepultamento é permitido desde então.
    Diante desse risco sanitário, em 1950 o governo da Noruega promulgou a lei que tornou ilegal morrer e ser enterrado dentro dos limites da cidade. Com isso, todas as entradas dos cemitérios existentes foram fechadas, e nenhum novo sepultamento é permitido desde então. Foto: Wikimedia Commons / Buiobuione
  • Como não há possibilidade de impedir que alguém morra, quem está na fase final da vida é encaminhado para o continente, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Da mesma forma, gestantes também são incentivadas a deixar a cidade e se mudar para o continente cerca de um mês antes da data prevista para o parto.
    Como não há possibilidade de impedir que alguém morra, quem está na fase final da vida é encaminhado para o continente, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Da mesma forma, gestantes também são incentivadas a deixar a cidade e se mudar para o continente cerca de um mês antes da data prevista para o parto. Foto: Wikimedia Commons / Chell Hill
  • Já para quem falece antes de conseguir ser transportado para o continente, a cremação surge como a alternativa adotada pelas autoridades locais. No entanto, esse processo está longe de ser simples ou imediato. Segundo aponta o Times of India, a cremação só pode ocorrer após um longo trâmite de licenciamento estadual.
    Já para quem falece antes de conseguir ser transportado para o continente, a cremação surge como a alternativa adotada pelas autoridades locais. No entanto, esse processo está longe de ser simples ou imediato. Segundo aponta o Times of India, a cremação só pode ocorrer após um longo trâmite de licenciamento estadual. Foto: Wikimedia Commons / MattieKeti
  • Apesar de todas essas particularidades, Longyearbyen segue sendo a capital administrativa e econômica do arquipélago de Svalbard, localizada na ilha de Spitsbergen. A cidade fica tão ao norte do planeta que, durante o inverno, o sol não aparece por cerca de três ou quatro meses seguidos, período em que os dias e as noites se tornam de completa escuridão.
    Apesar de todas essas particularidades, Longyearbyen segue sendo a capital administrativa e econômica do arquipélago de Svalbard, localizada na ilha de Spitsbergen. A cidade fica tão ao norte do planeta que, durante o inverno, o sol não aparece por cerca de três ou quatro meses seguidos, período em que os dias e as noites se tornam de completa escuridão. Foto: Wikimedia Commons / R. Henrik Nilsson
  • Um cenário que, em contrapartida, proporciona um espetáculo à parte: o avistamento das belíssimas auroras boreais. Por fim, a mineração segue como atividade econômica central da região, sustentando, por meio de uma taxa cobrada sobre o carvão exportado, toda a infraestrutura pública do local.
    Um cenário que, em contrapartida, proporciona um espetáculo à parte: o avistamento das belíssimas auroras boreais. Por fim, a mineração segue como atividade econômica central da região, sustentando, por meio de uma taxa cobrada sobre o carvão exportado, toda a infraestrutura pública do local. Foto: Imagem de Manolo Franco por Pixabay
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