Entenda por que ninguém pode ser enterrado em Longyearbyen, na Noruega

Antes de tudo, vale entender o contexto do lugar. Longyearbyen é a cidade mais setentrional do planeta, habitada principalmente por mineiros. Além disso, é um dos lugares mais frios do mundo, já tendo registrado incríveis ?46,3 °C no dia mais gelado de sua história. Com um clima ártico rigoroso, a cidade ainda convive com cerca de 1.000 ursos polares, que representam uma ameaça constante aos pouco mais de 2.144 habitantes que vivem na região. Foto: Wikimedia Commons / Bjorn Christian Torrissen