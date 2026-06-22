Assine
overlay
Início Galeria
Automobilismo e carros

Empresa de tratores tenta quebrar próprio recorde de velocidade com supercarro movido a hidrogênio

RF
Redação Flipar
  • A responsabilidade de conduzir o Hydromax caberá mais uma vez ao britânico Andy Green, uma das figuras mais respeitadas do automobilismo de velocidade. Em 1997, ele se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a velocidade do som em terra firme e também colaborou com a JCB na campanha bem-sucedida do Dieselmax.
    A responsabilidade de conduzir o Hydromax caberá mais uma vez ao britânico Andy Green, uma das figuras mais respeitadas do automobilismo de velocidade. Em 1997, ele se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a velocidade do som em terra firme e também colaborou com a JCB na campanha bem-sucedida do Dieselmax. Foto: Reprodução
  • Além de superar a marca alcançada em 2006, a JCB pretende estabelecer um novo padrão para veículos movidos a hidrogênio. O projeto faz parte de um programa de pesquisa que recebeu investimentos superiores a 100 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 730 milhões na cotação atual) nos últimos anos.
    Além de superar a marca alcançada em 2006, a JCB pretende estabelecer um novo padrão para veículos movidos a hidrogênio. O projeto faz parte de um programa de pesquisa que recebeu investimentos superiores a 100 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 730 milhões na cotação atual) nos últimos anos. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay