Lucerna: entre o brilho do lago e a alma da Suíça

O Lago de Lucerna é considerado um dos mais belos da Europa, com águas que refletem o céu e as montanhas ao redor. Passeios de barco revelam vilarejos pitorescos e oferecem experiências que unem lazer, cultura e gastronomia em restaurantes à beira da água, onde cada refeição se torna parte da paisagem. Além de esportes aquáticos como vela e caiaque, o lago recebe festivais e concertos ao ar livre, preservado por políticas ambientais que garantem qualidade e reforçam seu valor como patrimônio nat Foto: Imagem de Marcel por Pixabay