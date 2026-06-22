Estilo de Vida
Profissões curiosas pouco conhecidas no Brasil – ou até impossíveis de existir por aqui
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Especialistas em Energia Geotérmica - São focados nessa fonte de energia renovável abundante em locais com atividade vulcânica, como a Islândia. O Brasil é rico em outras fontes de energia renovável, como hidrelétrica, solar e eólica, porém não possui um mercado desenvolvido para a energia geotérmica devido à sua geologia. Foto: Wikimedia Commons/ W. Bulach
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Ice Road Trucker - São motoristas que pilotam em estradas construídas sobre rios e lagos congelados. Eles são, portanto, fundamentais para transportar suprimentos para áreas remotas no inverno. Em virtude das condições climáticas, o Brasil não tem esse tipo de formação. Foto: Pexels / Tom Fisk
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Mushers e Terapeutas de arte - Os Mushers conduzem trenós puxados por cães em regiões nevadas, uma atividade que varia de transporte a esportes competitivos, especificamente na Islândia. O Brasil possui um clima tropical e subtropical, o que afasta totalmente a prática do mushing. Já os terapeutas de arte são especialistas em usar a produção consciente de obras, formas ou objetos como meio terapêutico. Eles visam a ajudar os clientes a explorar emoções, melhorar o bem-estar mental e promover a e Foto: Pexels / Eva Kristiansson
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Guardiões de Monarcas e Restauradores de castelos - Os guardiões de Monarcas fazem a proteção das residências reais no Reino Unido, como o Palácio de Buckingham. Os guardas são conhecidos por seus uniformes cerimoniais e pela tradição do "Changing the Guard". Já os restauradores de castelos são especialistas na conservação desses patrimônios medievais em diversos países da Europa. O Velho Continente possui muitos castelos que são parte integrante de sua herança histórica, algo que não existe no Foto: Flickr / Márcio Cabral de Moura
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Operadores de trens de alta velocidade - Conhecidos como Shinkansen no Japão, fazem treino especializado para controlar esses veículos que atingem velocidades superiores a 300 km/h. A infraestrutura e tecnologia para trens de alta velocidade não se encontram no sistema ferroviário brasileiro. Foto: Reprodução Youtube
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Tasters de Chá e Profissionais de Curling - Os tasters de chá são especialistas na degustação de chá, que avaliam a qualidade e o sabor dessa bebida para as indústrias. Eles são muito importantes para as economias do Sri Lanka e da Índia. No Brasil, a escala e o foco na exportação de chá não são comparáveis. Já os profissionais de Curling são atletas que competem neste esporte, que significa deslizar pedras sobre uma pista de gelo até um alvo. Como o Brasil não tem tradição e clima para esportes Foto: Pexels / SHVETS production
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Limpadores de Chaminés - São responsáveis pela manutenção e limpeza desses espaços, por onde sai a fumaça de residências com lareiras em locais muito frios. O Brasil, com seu clima tropical, até possui casas com lareiras em cidades nas montanhas, mas não com a dimensão necessária para estabelecer a profissão. Foto: Pexels / Davide Comunian
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Consultores de sono infantil e Instrutores de meditação mindfulness empresarial - Os consultores de sono infantil auxiliam os pais a estabelecerem rotinas saudáveis para bebês e crianças, promovendo hábitos de sono adequados. No Brasil, os pediatras cuidam da saúde da criança como um todo. Já os instrutores de meditação são profissionais que oferecem treinamento desse tipo de meditação em ambientes corporativos. Além disso, esses profissionais visam a melhorar a produtividade e o bem-estar dos f Foto: Pexels / Keith Cassill
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Concierges médicos e Guias de carreira - Os concierges médicos são profissionais que fornecem serviços personalizados de assistência médica, como marcação de consultas, coordenação de cuidados e acesso a serviços de saúde de alta qualidade. Já os guias de carreira são especialistas que direcionam alunos do ensino médio para campos de atuação. Eles auxiliam os estudantes na hora de fazer escolhas sobre suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Foto: Pexels / Kampus Production
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Escritores de biscoitos da sorte - Eles escrevem mensagens inspiradoras para aqueles que adquirirem os biscoitos, populares em restaurantes chineses nos Estados Unidos. Os biscoitos da sorte, porém, não são originários da China, onde são raros e vistos como tradição americana. Na realidade, os biscoitos da sorte foram inventados em Quioto, no Japão, no século XIX, e levados para a Califórnia, nos Estados Unidos, onde se tornaram populares no início do século 20. Foto: Pexels / RDNE Stock project
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Profissionais de icebergs e Encantadores de serpentes - Os profissionais de icebergs rastreiam e monitoram esses blocos de gelo nos locais extremamente frios. Eles usam tecnologia de satélite para localizar os icebergs e monitorar seus movimentos. Já os encantadores de serpente são uma atração turística popular na Índia. Eles usam flautas para "encantar" esses animais e fazê-los se movimentar como numa espécie de dança. Foto: Pexels / AA_DASUMA