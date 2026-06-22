Profissões curiosas pouco conhecidas no Brasil – ou até impossíveis de existir por aqui

Tasters de Chá e Profissionais de Curling - Os tasters de chá são especialistas na degustação de chá, que avaliam a qualidade e o sabor dessa bebida para as indústrias. Eles são muito importantes para as economias do Sri Lanka e da Índia. No Brasil, a escala e o foco na exportação de chá não são comparáveis. Já os profissionais de Curling são atletas que competem neste esporte, que significa deslizar pedras sobre uma pista de gelo até um alvo. Como o Brasil não tem tradição e clima para esportes Foto: Pexels / SHVETS production