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Éclair: a história do doce francês conhecido no Brasil como bomba de creme ou chocolate
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Somente décadas depois surgiu o nome éclair, que acabaria se tornando sinônimo de um dos mais famosos ícones da pâtisserie francesa. A palavra éclair significa "relâmpago" em francês. Historiadores da gastronomia especulam que o nome se deu porque o doce brilha quando recebe a cobertura. Outra explicação popular é que eles desaparecem tão rapidamente que somem como um relâmpago. No Brasil, o nome "bomba" faz referência à sensação de "explosão" na boca ao dar a primeira mordida no recheio cremoso Foto: Imagem Gerada por IA
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Para entender o éclair, é preciso entender a massa choux. O nome vem do francês e significa "repolho", pois a massa forma bolinhas irregulares que se assemelham a essa verdura. O detalhe mais curioso é que ela não precisa de nenhum fermento, porque cresce apenas devido ao vapor durante o cozimento. O resultado é uma casca firme e crocante por fora, completamente oca por dentro. Foto: Pexels / Anna Shvets
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O éclair é extremamente versátil quanto ao recheio. O creme de confeiteiro clássico é aromatizado com baunilha, chocolate ou café. Há também versões com ganache, creme de avelã, recheios de frutas como morango, maracujá e limão siciliano, além de chantilly e mousses para versões mais leves. Foto: Pexels / Change C.C
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As famosas "carolinas" de padaria, feitas com massa choux, recheadas de doce de leite e cobertas de chocolate, também originaram dessa mesma receita. A diferença é apenas o formato. Enquanto o éclair tem forma alongada, a carolina é redonda. Foto: Pexels / AS Photography
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Um antigo slogan francês resume bem a essência desse doce: "Et un bon éclair se dévore toujours en un éclair!", que em português significa: "E uma boa bomba se devora sempre num relâmpago!" Presente em vitrines de confeitarias ao redor do mundo, o éclair é um clássico que nunca sai de moda e segue conquistando novos fãs com cada releitura moderna. Foto: Wikimedia Commons / Andy Li