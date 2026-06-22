Estranho primata de Madagascar, aie-aie tem dedos longos com lenda de “maldição”

Ao controlar populações de insetos e dispersar sementes, o Aie-Aie contribui para o equilíbrio da floresta. Incluído na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o Aie-Aie é protegido por lei. No entanto, a destruição de seu habitat e a perseguição humana continuam sendo grandes ameaças. Foto: imagem ia.