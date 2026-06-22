Estilo de Vida
Drosera: a planta carnívora que pode ajudar a combater insetos na cozinha
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O mecanismo de captura da planta é simples. Suas folhas são cobertas por pequenos pêlos glandulares que produzem gotículas de uma substância pegajosa e adocicada, irresistível para insetos pequenos. Ao pousar em busca de alimento, os mosquitinhos ficam imobilizados imediatamente, sem chance de escapar. Com o tempo, a folha se curva lentamente ao redor da presa para absorver os nutrientes, concluindo o processo de forma silenciosa e completamente natural. Foto: Reprodução Youtube
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Em tempos em que se fala de sustentabilidade e de soluções ecológicas para problemas do cotidiano, a Drosera se encaixa perfeitamente no estilo de vida de quem mora em apartamentos urbanos e quer dispensar sprays e armadilhas químicas do dia a dia. Principalmente daquelas pessoas que precisam evitar esses produtos, porque possuem algum animal de estimação em casa. Foto: Reprodução Youtube
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Manter a cozinha limpa, a bancada livre de cascas, de resíduos orgânicos expostos e lavar as frutas logo após as compras também ajudam a reduzir ainda mais os pontos de proliferação desses insetos antes que elas se multipliquem pelo ambiente. Foto: Wikimedia Commons / Reprodução Youtube
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O cultivo da Drosera em ambientes internos também é simples, mas exige alguns cuidados essenciais. A planta precisa de boa incidência de luz solar direta por pelo menos algumas horas ao dia para produzir as gotículas com eficiência. A rega deve ser feita com água destilada ou fervida, sem cloro, mantida no pratinho inferior para garantir umidade constante às raízes. Adubos e fertilizantes químicos devem ser completamente evitados, pois podem danificar o sistema radicular sensível da planta. Foto: Reprodução Youtube
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Assim, para escolher o local onde o vaso deve ficar, deve-se levar em consideração tanto a necessidade de luz quanto a proximidade com as áreas de maior circulação de insetos na cozinha. Janelas bem iluminadas próximas à pia ou à bancada de preparo são os locais mais indicados. Foto: Imagem Gerada por IA