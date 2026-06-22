Drosera: a planta carnívora que pode ajudar a combater insetos na cozinha

O cultivo da Drosera em ambientes internos também é simples, mas exige alguns cuidados essenciais. A planta precisa de boa incidência de luz solar direta por pelo menos algumas horas ao dia para produzir as gotículas com eficiência. A rega deve ser feita com água destilada ou fervida, sem cloro, mantida no pratinho inferior para garantir umidade constante às raízes. Adubos e fertilizantes químicos devem ser completamente evitados, pois podem danificar o sistema radicular sensível da planta. Foto: Reprodução Youtube