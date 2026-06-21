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Cupuaçu: a fruta amazônica que conquista cada vez mais o Brasil
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O cupuaçu é uma das frutas amazônicas de maior valor comercial no Brasil, com forte demanda da indústria alimentícia, do mercado de polpas congeladas e da gastronomia. Sua polpa aromática e de sabor agridoce é muito utilizada na produção de bebidas, sobremesas e doces. Além disso, as sementes possuem grande importância econômica, pois são aproveitadas tanto na indústria alimentícia quanto na fabricação de cosméticos. Foto: Wikimedia Commons / Kristof Zyskowski e Yulia Bereshpolova
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A planta contém polifenóis conhecidos como teograndinas, compostos antioxidantes semelhantes aos encontrados no cacau. Também é fonte de teobromina, vitaminas A e C, fibras, aminoácidos, fósforo e vitaminas do complexo B. Nas sementes do cupuaçu predominam os ácidos graxos oleico e esteárico, componentes valorizados por suas propriedades nutricionais e industriais. Por essa riqueza de substâncias, a fruta ganhou o apelido de “farmácia em uma fruta” em diversas regiões amazônicas. Foto: Wikimedia Commons / Das Morton
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Na gastronomia, o cupuaçu vai muito além do uso tradicional em doces e bebidas. Chefs exploram sua acidez natural em molhos para peixes amazônicos, reduções para carnes brancas e preparações agridoces. Seu aroma intenso e o alto rendimento da polpa permitem que pequenas quantidades sejam suficientes para conferir personalidade aos pratos, característica bastante valorizada na culinária contemporânea. Foto: Imagem Gerada por IA
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O cupuaçu é rico em vitamina C, fibras e teobromina. As fibras auxiliam o funcionamento intestinal, enquanto a vitamina C contribui para o sistema imunológico e atua como antioxidante. Já a manteiga de cupuaçu, extraída das sementes, é amplamente utilizada em produtos de cuidados pessoais devido às suas propriedades hidratantes e emolientes, que ajudam na manutenção da pele e dos cabelos. Foto: Imagem Gerada por IA
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Das sementes do cupuaçu também é produzido o cupulate, alimento semelhante ao chocolate que representa uma alternativa para agregar valor à cadeia produtiva amazônica. Atualmente, a fruta está presente em feiras internacionais e desperta o interesse de pesquisadores por seu potencial alimentar e industrial. O crescente reconhecimento global do cupuaçu incentiva a busca por certificações de origem e práticas sustentáveis de cultivo, contribuindo para a valorização da floresta e das comunidades qu Foto: Wikimedia Commons / BjoernS