Cupuaçu: a fruta amazônica que conquista cada vez mais o Brasil

O cupuaçu é uma das frutas amazônicas de maior valor comercial no Brasil, com forte demanda da indústria alimentícia, do mercado de polpas congeladas e da gastronomia. Sua polpa aromática e de sabor agridoce é muito utilizada na produção de bebidas, sobremesas e doces. Além disso, as sementes possuem grande importância econômica, pois são aproveitadas tanto na indústria alimentícia quanto na fabricação de cosméticos. Foto: Wikimedia Commons / Kristof Zyskowski e Yulia Bereshpolova