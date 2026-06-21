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Desafio numérico do Sudoku mantém cérebro ativo e raciocínio afiado

RF
Redação Flipar
  • Apesar de envolver números, o sudoku não depende de contas matemáticas complexas. O principal exercício está em observar possibilidades, eliminar alternativas e encontrar a resposta mais coerente.
    Apesar de envolver números, o sudoku não depende de contas matemáticas complexas. O principal exercício está em observar possibilidades, eliminar alternativas e encontrar a resposta mais coerente. Foto: imagem gerada por i.a
  • Por isso, ele costuma ser associado ao treino da concentração e da memória de trabalho. A cada jogada, o jogador precisa lembrar pistas, comparar espaços e manter a atenção no tabuleiro.
    Por isso, ele costuma ser associado ao treino da concentração e da memória de trabalho. A cada jogada, o jogador precisa lembrar pistas, comparar espaços e manter a atenção no tabuleiro. Foto: imagem gerada por i.a
  • Aplicativos como o Vita Sudoku ajudam a tornar essa prática mais acessível. Com partidas rápidas no celular, o jogo pode entrar na rotina como uma pausa mental produtiva.
    Aplicativos como o Vita Sudoku ajudam a tornar essa prática mais acessível. Com partidas rápidas no celular, o jogo pode entrar na rotina como uma pausa mental produtiva. Foto: imagem gerada por i.a
  • Outro ponto interessante é a variedade de níveis. Iniciantes podem começar com desafios simples, enquanto jogadores experientes encontram grades mais difíceis e demoradas.
    Outro ponto interessante é a variedade de níveis. Iniciantes podem começar com desafios simples, enquanto jogadores experientes encontram grades mais difíceis e demoradas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Mais do que passatempo, o sudoku estimula paciência, foco e raciocínio lógico. Não é uma solução mágica para o cérebro, mas pode ser um hábito divertido para manter a mente ativa.
    Mais do que passatempo, o sudoku estimula paciência, foco e raciocínio lógico. Não é uma solução mágica para o cérebro, mas pode ser um hábito divertido para manter a mente ativa. Foto: imagem gerada por i.a
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