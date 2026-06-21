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De berço imperial a um dos principais centros turísticos do Japão: os segredos de Kyoto
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Kyoto é reconhecida por preservar costumes japoneses, como a cerimônia do chá, o uso do quimono e a formação de gueixas. Esses elementos convivem com a vida moderna, criando uma atmosfera única que fascina visitantes. Foto: Imagem de Q5 por Pixabay
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A cidade é famosa pela formação de gueixas, profissionais da arte e da tradição japonesa. Hoje, elas são raras e consideradas verdadeiras celebridades, aparecendo em bairros como Gion, onde ainda é possível vê-las caminhando entre turistas. Foto: Nicole Ene/Pixabay
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Kyoto reúne templos, castelos e casas tradicionais que contrastam com ruas modernas e movimentadas. Essa mistura de estilos arquitetônicos revela a capacidade da cidade de preservar o passado sem deixar de acompanhar o presente. Foto: kyoto-Imagem de Jamie Nakamura por Pixabay
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Os jardins de Kyoto são verdadeiras obras de arte, planejados para transmitir paz e harmonia. Durante a primavera, a florada das cerejeiras transforma a paisagem, enquanto no outono as folhas coloridas criam cenários deslumbrantes. Foto: Imagem de Tho Vu Dang por Pixabay
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É comum encontrar riachos com carpas cercados por cerejeiras, vielas com casas tradicionais e restaurantes sofisticados em ruas discretas. Essa diversidade torna a cidade um mosaico de experiências visuais e culturais. Foto: Imagem de veronica111886 por Pixabay
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O Templo do Pavilhão Dourado, ou Kinkaku-ji, é um dos símbolos de Kyoto. Coberto por folhas de ouro, reflete sua imagem no lago ao redor, criando uma visão mágica que atrai milhares de visitantes todos os anos. Foto: Imagem de Christelpor Pixabay
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O Templo do Pavilhão Prateado, ou Ginkaku-ji, é conhecido por sua simplicidade e elegância. Ele representa a estética japonesa do “wabi-sabi”, que valoriza a beleza da imperfeição e da transitoriedade. Foto: Fg2 /wikimedia commons
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Construído em madeira, o templo Kiyomizu-Dera impressiona por sua varanda suspensa, que oferece uma vista panorâmica da cidade. É especialmente visitado durante a primavera e o outono, quando a paisagem ao redor se transforma. Foto: Martin Falbisoner /wikimedia commons
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Já o santuário Fushimi Inari-Taisha é famoso por seus mais de 10 mil portais vermelhos, chamados torii, que formam caminhos sinuosos pela montanha. A experiência de atravessá-los é considerada espiritual e inesquecível. Foto: Dariusz Jemielniak/ wikimedia commons
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O Caminho do Filósofo é uma trilha ladeada por dezenas de cerejeiras, ideal para passeios contemplativos. Durante a primavera, o local se transforma em um túnel de flores, encantando moradores e turistas. Foto: David Monniaux / wikimedia commons
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O mercado Nishiki é conhecido como a “cozinha de Kyoto”. Nele, é possível experimentar pratos típicos, descobrir ingredientes locais e vivenciar a diversidade gastronômica japonesa em um ambiente vibrante. Foto: - matsuyuki - Flickr wikimedia commons Japao
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A floresta de bambus de Arashiyama é uma das paisagens mais emblemáticas da cidade. Caminhar por seus corredores verdes transmite uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza. Foto: Naokijp/ wikimedia commons
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Kyoto pode ser explorada a pé, de bicicleta, de trem ou de ônibus. A moderna estação da cidade é um ponto de partida para diversas aventuras, incluindo viagens rápidas pelo shinkansen, o famoso trem-bala japonês. Foto: Imagem de gjfreeyui2 por Pixabay
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O Palácio Imperial de Kyoto é um marco histórico que simboliza o poder da antiga corte. Seus jardins e construções refletem a sofisticação da arquitetura japonesa e a importância da cidade como centro político. Foto: moja /wikimedia commons