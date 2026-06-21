Invasora e predadora, rã-touro gigante preocupa no Brasil

Além disso, seu porte avantajado favorece a competição por recursos e a ocupação de habitats já utilizados pela fauna local. Outro fator de preocupação está relacionado à transmissão de doenças capazes de afetar anfíbios, peixes e répteis, o que pode comprometer o equilíbrio ecológico das áreas invadidas. Em Santa Catarina, a espécie integra a categoria mais alta da lista oficial de fauna exótica invasora. Foto: Wikimedia Commons/Carl D. Howe