Pedra que encanta: descubra o topázio, um tesouro brasileiro

Na Antiguidade, o topázio era associado ao sol e à energia vital, sendo considerado um amuleto de proteção. Civilizações como os egípcios acreditavam que a pedra trazia força e afastava perigos. Com o tempo, seu simbolismo se expandiu para prosperidade e sabedoria. Portanto, além da beleza física, o topázio carrega um legado cultural profundo. Foto: Rob Lavinsky/ wikimedia commons