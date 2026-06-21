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Pedra que encanta: descubra o topázio, um tesouro brasileiro

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Redação Flipar
  • Ao longo dos séculos, conquistou espaço tanto na joalheria quanto em práticas culturais. Mineral silicato de alumínio e flúor, pertence ao grupo dos nesossilicatos. Sua estrutura cristalina confere durabilidade e brilho.
    Ao longo dos séculos, conquistou espaço tanto na joalheria quanto em práticas culturais. Mineral silicato de alumínio e flúor, pertence ao grupo dos nesossilicatos. Sua estrutura cristalina confere durabilidade e brilho. Foto: Robert M. Lavinsky/ wikimedia commons
  • Naturalmente incolor, pode apresentar paleta variada que inclui tons de azul, amarelo, rosa, verde e até vermelho. Essa diversidade cromática ocorre devido a impurezas e tratamentos térmicos, que intensificam ou modificam sua tonalidade. Assim, cada cor carrega um valor distinto no mercado, refletindo tanto raridade quanto preferência estética.
    Naturalmente incolor, pode apresentar paleta variada que inclui tons de azul, amarelo, rosa, verde e até vermelho. Essa diversidade cromática ocorre devido a impurezas e tratamentos térmicos, que intensificam ou modificam sua tonalidade. Assim, cada cor carrega um valor distinto no mercado, refletindo tanto raridade quanto preferência estética. Foto: Eurico Zimbres/ FGEL/UERJ wikimedia commons
  • Os depósitos de topázio estão espalhados pelo mundo, com destaque para Brasil, Rússia, Sri Lanka, Nigéria e Paquistão. O Brasil, em especial, é famoso por fornecer exemplares de qualidade excepcional, principalmente em Minas Gerais. Essa abundância coloca o país como líder mundial na produção da gema.
    Os depósitos de topázio estão espalhados pelo mundo, com destaque para Brasil, Rússia, Sri Lanka, Nigéria e Paquistão. O Brasil, em especial, é famoso por fornecer exemplares de qualidade excepcional, principalmente em Minas Gerais. Essa abundância coloca o país como líder mundial na produção da gema. Foto: Reprodução do Instagram @rppntopazios
  • Graças à sua dureza e brilho, o topázio é bastante utilizado em anéis, colares, brincos e pulseiras. Sua variedade de cores permite combinações criativas e sofisticadas, adaptando-se a diferentes estilos. O preço do topázio varia conforme cor, pureza, tamanho e origem.
    Graças à sua dureza e brilho, o topázio é bastante utilizado em anéis, colares, brincos e pulseiras. Sua variedade de cores permite combinações criativas e sofisticadas, adaptando-se a diferentes estilos. O preço do topázio varia conforme cor, pureza, tamanho e origem. Foto: pedra preciosa - pixabay
  • Na Antiguidade, o topázio era associado ao sol e à energia vital, sendo considerado um amuleto de proteção. Civilizações como os egípcios acreditavam que a pedra trazia força e afastava perigos. Com o tempo, seu simbolismo se expandiu para prosperidade e sabedoria. Portanto, além da beleza física, o topázio carrega um legado cultural profundo.
    Na Antiguidade, o topázio era associado ao sol e à energia vital, sendo considerado um amuleto de proteção. Civilizações como os egípcios acreditavam que a pedra trazia força e afastava perigos. Com o tempo, seu simbolismo se expandiu para prosperidade e sabedoria. Portanto, além da beleza física, o topázio carrega um legado cultural profundo. Foto: Rob Lavinsky/ wikimedia commons
  • Com dureza 8 na escala de Mohs, o topázio é resistente a riscos, mas pode se partir sob pressão intensa. Sua densidade varia entre 3,4 e 3,6. A lapidação é crucial para realçar sua cor e brilho. Cortes como oval, esmeralda e brilhante são comuns, cada um destacando aspectos diferentes da gema.
    Com dureza 8 na escala de Mohs, o topázio é resistente a riscos, mas pode se partir sob pressão intensa. Sua densidade varia entre 3,4 e 3,6. A lapidação é crucial para realçar sua cor e brilho. Cortes como oval, esmeralda e brilhante são comuns, cada um destacando aspectos diferentes da gema. Foto: Rob Lavinsky/ wikimedia commons
  • O topázio imperial é a variedade mais prestigiada, encontrada em tons de dourado, laranja e vermelho. Exclusivo de Minas Gerais, no Brasil, ele é considerado patrimônio nacional. Sua raridade e beleza o tornam objeto de desejo em joalheria de luxo. Portanto, é símbolo máximo da excelência mineral brasileira. <div></div>
    O topázio imperial é a variedade mais prestigiada, encontrada em tons de dourado, laranja e vermelho. Exclusivo de Minas Gerais, no Brasil, ele é considerado patrimônio nacional. Sua raridade e beleza o tornam objeto de desejo em joalheria de luxo. Portanto, é símbolo máximo da excelência mineral brasileira.
    Foto: Géry Parent /wikimedia commons
  • O topázio azul é uma das variedades mais populares, especialmente após tratamentos que intensificam sua cor. Ele transmite serenidade e elegância, sendo muito usado em joias modernas. Seu preço acessível amplia a procura no mercado internacional. Assim, tornou-se uma das gemas mais democráticas e versáteis.
    O topázio azul é uma das variedades mais populares, especialmente após tratamentos que intensificam sua cor. Ele transmite serenidade e elegância, sendo muito usado em joias modernas. Seu preço acessível amplia a procura no mercado internacional. Assim, tornou-se uma das gemas mais democráticas e versáteis. Foto: Didier Descouens /wikimedia commons
  • O topázio rosa é raro e delicado, associado à feminilidade e ao romantismo. Sua tonalidade suave encanta colecionadores e joalheiros que buscam exclusividade. Por ser menos comum, alcança valores elevados em peças lapidadas. Dessa forma, cada exemplar é visto como uma preciosidade.
    O topázio rosa é raro e delicado, associado à feminilidade e ao romantismo. Sua tonalidade suave encanta colecionadores e joalheiros que buscam exclusividade. Por ser menos comum, alcança valores elevados em peças lapidadas. Dessa forma, cada exemplar é visto como uma preciosidade. Foto: Didier Descouens /wikimedia commons
  • O topázio verde é menos conhecido, mas igualmente fascinante, com tonalidades que variam do claro ao intenso. Essa cor é resultado de condições específicas na formação do cristal. Embora raro, desperta interesse crescente entre designers de joias. Assim, amplia ainda mais a diversidade cromática da gema.
    O topázio verde é menos conhecido, mas igualmente fascinante, com tonalidades que variam do claro ao intenso. Essa cor é resultado de condições específicas na formação do cristal. Embora raro, desperta interesse crescente entre designers de joias. Assim, amplia ainda mais a diversidade cromática da gema. Foto: Imagem de starbright por Pixabay
  • O topázio incolor, também chamado de “topázio branco”, é abundante e muitas vezes usado como substituto do diamante. Sua transparência e brilho o tornam atraente em joias discretas e elegantes. Além disso, pode ser tratado para adquirir outras cores. É uma base versátil dentro da família do topázio.
    O topázio incolor, também chamado de “topázio branco”, é abundante e muitas vezes usado como substituto do diamante. Sua transparência e brilho o tornam atraente em joias discretas e elegantes. Além disso, pode ser tratado para adquirir outras cores. É uma base versátil dentro da família do topázio. Foto: Eurico Zimbres /wikimedia commons
  • Em práticas esotéricas, o topázio é visto como pedra de clareza mental e equilíbrio emocional. Acredita-se que ele fortalece a confiança e atrai prosperidade. Cada cor é associada a diferentes energias, ampliando seu uso em meditação e terapias alternativas. Assim, a gema transcende o valor material e ganha dimensão espiritual. <div></div>
    Em práticas esotéricas, o topázio é visto como pedra de clareza mental e equilíbrio emocional. Acredita-se que ele fortalece a confiança e atrai prosperidade. Cada cor é associada a diferentes energias, ampliando seu uso em meditação e terapias alternativas. Assim, a gema transcende o valor material e ganha dimensão espiritual.
    Foto: Géry Parent /wikimedia commons
  • O topázio é muito mais que uma pedra preciosa: é um elo entre ciência, cultura e arte. Sua diversidade de cores, propriedades físicas e simbolismo o tornam único no universo das gemas. Do acessível ao raro, conquista espaço em joias e coleções ao redor do mundo. Portanto, conhecer o topázio é celebrar a riqueza da natureza e sua capacidade de encantar. <div></div>
    O topázio é muito mais que uma pedra preciosa: é um elo entre ciência, cultura e arte. Sua diversidade de cores, propriedades físicas e simbolismo o tornam único no universo das gemas. Do acessível ao raro, conquista espaço em joias e coleções ao redor do mundo. Portanto, conhecer o topázio é celebrar a riqueza da natureza e sua capacidade de encantar.
    Foto: Michelle Jo - wikimedia commons
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