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Demerara: por que esse açúcar dourado tem conquistado tantos paladares
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O demerara é obtido a partir da cana-de-açúcar, passando por um processo de cristalização que preserva parte dos minerais naturais. Diferentemente do refinado, não recebe aditivos químicos para clareamento e, assim, mantém sua coloração dourada característica. Sua forma de produção confere ao produto uma identidade mais rústica e próxima da matéria-prima original, o que atrai consumidores que valorizam alimentos menos industrializados, além de reforçar a ideia de autenticidade e menor impacto qu Foto: imagem gerada por i.a
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Entre os minerais encontrados no açúcar demerara estão cálcio, fósforo, potássio e ferro, ainda que em pequenas quantidades. Tais elementos não transformam o produto em um alimento altamente nutritivo, mas oferecem um diferencial em relação ao refinado, que é praticamente desprovido de nutrientes. A percepção de que há algum benefício adicional contribui para que muitos o considerem uma escolha mais equilibrada no dia a dia, especialmente em dietas que buscam reduzir excessos sem abrir mão do sa Foto: Divulgação
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O sabor suave, com notas discretas de caramelo, torna o demerara versátil em diversas preparações. Pode ser usado em bolos, biscoitos, cafés e até em receitas mais sofisticadas, sem alterar de forma brusca o paladar. Essa característica agrada quem busca manter o equilíbrio entre adoçar e preservar o gosto natural dos alimentos, além de permitir que chefs e confeiteiros criem combinações mais sofisticado. Foto: imagem gerada por i.a
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Em relação ao açúcar refinado, o demerara é menos processado e preserva mais nutrientes; já comparado ao mascavo, apresenta cristais mais secos e sabor menos intenso. Essa posição intermediária faz dele uma opção prática para quem deseja fugir do refinado sem adotar o gosto marcante do mascavo. A versatilidade e o equilíbrio entre sabor e textura explicam por que tantos consumidores o preferem. Foto: imagem gerada por i.a
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O aumento da busca por alimentos naturais e menos industrializados impulsionou, portanto, a popularidade do demerara. A tendência de se utilizar o demerara reflete um movimento maior de valorização de produtos que unem sabor, estética e percepção de bem-estar, além de acompanhar a mudança cultural que coloca a qualidade e a origem dos ingredientes como fatores decisivos na escolha alimentar. Foto: imagem gerada por i.a