Demerara: por que esse açúcar dourado tem conquistado tantos paladares

Entre os minerais encontrados no açúcar demerara estão cálcio, fósforo, potássio e ferro, ainda que em pequenas quantidades. Tais elementos não transformam o produto em um alimento altamente nutritivo, mas oferecem um diferencial em relação ao refinado, que é praticamente desprovido de nutrientes. A percepção de que há algum benefício adicional contribui para que muitos o considerem uma escolha mais equilibrada no dia a dia, especialmente em dietas que buscam reduzir excessos sem abrir mão do sa Foto: Divulgação