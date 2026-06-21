Arquitetura Binishell: a tecnologia de construção que usa balões para erguer casas de concreto

Em geral, morar em casa em binishell combina com um estilo livre, em que o espaço é valorizado para dar liberdade dentro do imóvel. Os tons suaves complementam a sensação de fluidez dos cômodos da residência que possuem detalhes ovais e curvilíneos que casam bem com a estrutura como um todo. Além disso, grandes janelas permitem a entrada de luz natural, alinhando o ambiente com a área externa e exigindo menor consumo de energia. Foto: Reprodução Youtube