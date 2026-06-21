Estilo de Vida
Arquitetura Binishell: a tecnologia de construção que usa balões para erguer casas de concreto
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O processo funciona da seguinte forma: no terreno desejado, coloca-se uma membrana inflável. Esse “balão” é inflado com ar pressurizado e, depois de recebe camadas de concreto por cima. Então a pressão do ar dentro do balão faz uma modelagem do concreto numa estrutura de estilo curvilíneo, que vai ganhando resistência no processo de secagem. Foto: Reprodução Youtube
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Quando o concreto seca por completo e ganha resistência suficiente, o balão de ar é desinflado e removido, deixando uma estrutura de concreto robusta, sólida e durável de formato chamado domoide, pronta para uso. O resultado é uma construção de aspecto leve, como se nem mesmo houvesse concreto ali. No entanto, é planejada para que o imóvel, inclusive, seja resistente a terremotos e furacões. Foto: Reprodução Youtube
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Uma das grandes vantagens da Binishell é a velocidade de construção. Estruturas inteiras podem ser erguidas em questão de horas, reduzindo drasticamente o tempo de obra em comparação com os métodos construtivos tradicionais. Uma diferença significativa para projetos que exigem agilidade. Foto: Domínio Público
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Além da rapidez, a tecnologia se destaca pela economia de recursos. O uso reduzido de materiais e mão de obra torna o processo financeiramente acessível. Estimativas apontam que uma residência simples construída com essa técnica pode custar cerca de 3.500 dólares, tornando-a viável até para habitações populares e abrigos emergenciais. Foto: Reprodução Youtube
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Em regiões atingidas por desastres naturais, a Binishell se mostra especialmente viável. A possibilidade de montar estruturas seguras em tempo recorde e não tão caras pode salvar vidas e oferecer dignidade a populações vulneráveis que precisam de moradia com urgência. Foto: Wikimedia Commons / lifeasdaddy
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A sustentabilidade é outro pilar central da Binishell. O método consome menos energia e gera menos resíduos do que a construção convencional, o que reduz significativamente a pegada de carbono das obras. Somado a isso, o design em cúpula garante excelente isolamento térmico, diminuindo a necessidade de climatização artificial. Daí sua fama de adequada à conservação ambiental. Foto: Reprodução Youtube
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Em geral, morar em casa em binishell combina com um estilo livre, em que o espaço é valorizado para dar liberdade dentro do imóvel. Os tons suaves complementam a sensação de fluidez dos cômodos da residência que possuem detalhes ovais e curvilíneos que casam bem com a estrutura como um todo. Além disso, grandes janelas permitem a entrada de luz natural, alinhando o ambiente com a área externa e exigindo menor consumo de energia. Foto: Reprodução Youtube
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A estética futurista das cúpulas é um dos principais atrativos para o mercado de luxo. Inclusive, o ator Robert Downey Jr., famoso por papéis no cinema, especialmente o Homem de Ferro, e sua esposa, Susan Levin, escolheram a Binishell para construir uma residência sustentável em Malibu, na Califórnia. Foto: Reprodução Youtube
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Conhecida como "Clubhouse", a construção chama atenção por ser diferente do padrão normal. Ela foi construída em uma propriedade que foi comprada pelo ator em 2009 por 13,4 milhões de dólares, equivalente a 67,7 milhões de reais na ocasião, e ocupa uma área de aproximadamente 600 metros quadrados. Foto: Wikimedia Commons / Nicolò G. Bini
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O projeto da casa do ator foi assinado por Nicolò Bini, filho do criador da técnica. Nicolò seguiu os passos do pai e se dedicou ao desenvolvimento da técnica binishell, que ele aprimorou com o tempo. A escolha da Binishell por uma celebridade do nível de Robert Downey Jr. é uma grande vitrine para esse tipo de arquitetura. Foto: Reprodução Youtube
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A decoração da mansão de Robert Downey Jr tem móveis de design contemporâneo em harmonia com obras de arte que criam uma atmosfera ao mesmo tempo sofisticada e aprazível. Além de ter instalações sustentáveis, que ajudam na preservação ambiental e reflete o compromisso do ator com iniciativas ecológicas. Foto: Reprodução Youtube