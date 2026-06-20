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Pórticos na Europa: estilos e simbolismos que atravessam os séculos
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Além disso, os pórticos podiam conter mensagens de boas-vindas. Além de embelezar o ambiente, os pórticos servem como pontos de controle, monumentos comemorativos ou marcos turísticos importantes. Em algumas culturas, possuem funções cerimoniais ou religiosas. Foto: imagem gerada por i.a
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Os primeiros pórticos surgiram na Grécia Antiga (c. 6° século a.C.) como entradas decorativas de templos. Posteriormente, seu uso se expandiu ao Império Romano e, mais tarde, à arquitetura neoclássica. Veja alguns pórticos famosos na Europa. Foto: Berthold Werner wikimedia commons
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PORTÃO DE BRANDENBURGO – BERLIM, ALEMANHA - Um dos marcos mais famosos do país, construído em 1791 O pórtico possui estilo neoclássico, inspirado na arquitetura grega antiga. Sua função inicial era demarcar a entrada da cidade de Berlim. Foto:
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ARCO DO TRIUNFO – PARIS, FRANÇA - Finalizado em 1836, homenageia as vitórias de Napoleão Bonaparte. Ornamentado com esculturas, fica na Champs-Élysées. Representa conquistas militares francesas. Foto: Jiuguang Wang - wikimedia commons
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PÓRTICO DO PANTEÃO - ROMA, ITÁLIA - Encomendado durante o reinado do imperador Augusto (27 a.C.–14 d.C.), o panteão - que era a mais antiga igreja de Roma - tem um pórtico de grandes colunas coríntias de granito: oito na primeira fila e oito na segunda. Foto: Roberta Dragan -wikimedia commons
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PÓRTICO DE SÃO PEDRO - VATICANO - Na Praça de São Pedro, há um pórtico imponente que dá acesso à Basílica. Ele foi projetado por Gian Lorenzo Bernini , um dos arquitetos escultores mais renomados da história da Itália, no século 17. São grandes portas e entre elas ficam placas de pedra com inscrições antigas e modernas. Nas extremidades do pórtico, ficam dois vestíbulos com estátuas. Foto: Valdiney Pimenta / Flickr wikimedia commons
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PÓRTICO DA GLÓRIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPANHA - Faz parte da famosa da catedral da cidade e possui esculturas góticas. A estrutura de três arcos foi encomendada pelo rei Fernando II da Galiza e Leão com uma cripta, que simboliza o mundo terreal; o pórtico propriamente dito, que simboliza a Jerusalém Celeste; e a tribuna, que representa a elevação do humano para o divino. Foto: Georges Jansoone wikimedia commons
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PÓRTICO DE OTÁVIA – ROMA, ITÁLIA - Ruínas de um pórtico de Roma construído pelo imperador Augusto (27 a.C.–14 d.C.) em nome de sua irmã, Otávia Menor, no lugar do Pórtico de Metelo, em torno dos templos de Júpiter Estator e Juno Regina. Foto: domínio público
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PORTA PIA – ROMA, ITÁLIA - Projetada por Michelangelo no século XVI, marca a modernização da entrada de Roma. Tornou-se referência histórica do período renascentista. Foto: Monticiano - wikimedia commons
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ARCO DE CONSTANTINO – ROMA, ITÁLIA - Construído em 315 d.C., homenageia a vitória de Constantino. É uma celebração da conversão do Império Romano ao cristianismo. Foto: MM wikimedia commons
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PORTÃO HOLSTENTOR – LUBECA, ALEMANHA Construído no século XV, servia de fortificação e entrada para a cidade. É um ícone do comércio hanseático medieval. Foto: Christian Wolf wikimedia commons