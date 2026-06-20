Pão, tomate e chocolate: veja o que realmente precisa ficar na geladeira, segundo especialistas

O azeite também não precisa ficar na geladeira. De acordo com Yacine Amor, dona de uma empresa de azeite artesanal, temperaturas inferiores a 10 °C favorecem sua solidificação parcial e podem alterar algumas características sensoriais. O ideal é armazená-lo em recipientes bem fechados, longe da luz, do calor e do contato excessivo com o ar, fatores que afetam sua qualidade ao longo do tempo. Foto: Pexels/RDNE Stock project