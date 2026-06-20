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Pão, tomate e chocolate: veja o que realmente precisa ficar na geladeira, segundo especialistas
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O azeite também não precisa ficar na geladeira. De acordo com Yacine Amor, dona de uma empresa de azeite artesanal, temperaturas inferiores a 10 °C favorecem sua solidificação parcial e podem alterar algumas características sensoriais. O ideal é armazená-lo em recipientes bem fechados, longe da luz, do calor e do contato excessivo com o ar, fatores que afetam sua qualidade ao longo do tempo. Foto: Pexels/RDNE Stock project
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No caso dos tomates, segundo Gabriel Bray, gerente de desenvolvimento da consultoria Good Food Studio, a orientação é deixá-los fora da geladeira enquanto amadurecem. O frio interfere no sabor e na textura da fruta, tornando-a menos agradável ao consumo. Apenas quando atingem o ponto ideal de maturação a refrigeração se torna útil para prolongar sua conservação e evitar desperdícios. Foto: Reprodução/Freepik
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As bananas também apresentam sensibilidade às baixas temperaturas. A casca costuma escurecer rapidamente na geladeira, embora a polpa permaneça adequada para consumo. Quando a intenção é consumir a fruta em poucos dias, a refrigeração pode ajudar. Para períodos mais longos, o congelamento oferece melhores resultados, especialmente para o preparo de vitaminas e sobremesas. Foto: Magnific/pvproductions
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As sementes, por sua vez, exigem cuidados específicos. Pequenas quantidades podem permanecer fora da geladeira sem problemas, mas volumes maiores se conservam melhor no freezer. A principal exceção é a linhaça moída, que necessita de refrigeração devido à maior vulnerabilidade à oxidação. Foto: Pexels/Castorly Stock
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Já o chocolate gera muitas dúvidas. Ao The Guardian, o especialista chocolateiro Paul A Young explicou que a geladeira pode prejudicar tanto a textura quanto o sabor do produto. Além de absorver odores de outros alimentos, o chocolate pode desenvolver uma camada esbranquiçada causada pela condensação ou pela separação da manteiga de cacau. Foto: Pexels/Vie Studio
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Em dias muito quentes, comuns no Brasil, a refrigeração rápida pode ser uma alternativa temporária para recuperar a firmeza, mas o armazenamento prolongado no refrigerador não é considerado a melhor opção. "O chocolate absorve sabores com muita facilidade, então qualquer coisa na sua geladeira que tenha um cheiro, o chocolate vai absorver, e o sabor ficará muito estranho", salienta Young. Foto: Pexels/Towfiqu barbhuiya