Em feito inédito, Drones transportam até 650 quilos e transformam logística de obra em região montanhosa da China

Além dos ganhos operacionais, os responsáveis destacam possíveis benefícios ambientais. Em regiões montanhosas, a construção de estradas temporárias costuma ser uma das alternativas para o transporte de equipamentos, o que pode provocar alterações no terreno e na vegetação. O uso dos drones reduz essa necessidade ao permitir que os materiais sejam entregues diretamente nos pontos de trabalho. Foto: Panoramio/Wikimedia Commons