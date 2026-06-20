Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Em feito inédito, Drones transportam até 650 quilos e transformam logística de obra em região montanhosa da China

RF
Redação Flipar
  • Além dos ganhos operacionais, os responsáveis destacam possíveis benefícios ambientais. Em regiões montanhosas, a construção de estradas temporárias costuma ser uma das alternativas para o transporte de equipamentos, o que pode provocar alterações no terreno e na vegetação. O uso dos drones reduz essa necessidade ao permitir que os materiais sejam entregues diretamente nos pontos de trabalho.
    Além dos ganhos operacionais, os responsáveis destacam possíveis benefícios ambientais. Em regiões montanhosas, a construção de estradas temporárias costuma ser uma das alternativas para o transporte de equipamentos, o que pode provocar alterações no terreno e na vegetação. O uso dos drones reduz essa necessidade ao permitir que os materiais sejam entregues diretamente nos pontos de trabalho. Foto: Panoramio/Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay