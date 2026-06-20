Interior em alta: cidades paulistas que oferecem bem-estar e oportunidades

Campinas é reconhecida como polo tecnológico e educacional, abrigando universidades renomadas e centros de pesquisa que atraem talentos de todo o país. A cidade oferece ampla rede de serviços de saúde, opções culturais diversificadas e uma economia sólida que garante oportunidades de trabalho em diferentes setores. Com infraestrutura moderna e qualidade de vida elevada, Campinas se destaca como uma das melhores escolhas para quem deseja viver no interior paulista sem abrir mão de dinamismo e ino Foto: Carlos Bassan wikimedia commons