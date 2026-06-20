Camelot, um lugar lendário e inesquecível: o Reino da Távola Redonda

A origem do mito de Camelot está ligada às narrativas medievais sobre o Rei Arthur, que surgiram entre os séculos 12 e 13 em crônicas e romances franceses e britânicos. O castelo foi descrito como centro de poder e justiça, onde o rei reunia seus cavaleiros para deliberar sobre batalhas e decisões políticas. Historiadores acreditam que Camelot pode ter sido inspirado em fortalezas reais da Bretanha, mas sua imagem literária acabou se tornando muito mais poderosa do que qualquer referência histór Foto: imagem gerada por i.a