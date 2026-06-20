Especialistas contestam bolsa de ‘couro de T. rex’ apresentada em Amsterdã

No início dos anos 2000, a paleontóloga Mary Schweitzer anunciou a descoberta de possíveis vestígios de tecido mole e fragmentos de proteínas preservados dentro de ossos do animal, algo considerado improvável para um organismo extinto há cerca de 66 milhões de anos. Desde então, a interpretação desses achados divide especialistas. Alguns acreditam que os fragmentos sejam autênticos, enquanto outros defendem que possam ter origem em bactérias ou outros processos naturais. Foto: Richard Martin/Unsplash