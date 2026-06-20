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Guaimbé em casa: cuidados simples para uma planta exuberante

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Redação Flipar
  • Muito utilizada em jardins e também em vasos dentro de casa, ela se adapta bem ao clima brasileiro, porém necessita dos cuidados adequados. Além da beleza, é uma espécie resistente, o que a torna uma boa opção tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência com plantas.
    Muito utilizada em jardins e também em vasos dentro de casa, ela se adapta bem ao clima brasileiro, porém necessita dos cuidados adequados. Além da beleza, é uma espécie resistente, o que a torna uma boa opção tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência com plantas. Foto: Mauricio Mercadante / Creative Commons
  • A iluminação é um dos pontos mais importantes para o cultivo do guaimbé. A planta prefere luz indireta abundante ou meia-sombra, embora tolere sol fraco nas primeiras horas do dia.
    A iluminação é um dos pontos mais importantes para o cultivo do guaimbé. A planta prefere luz indireta abundante ou meia-sombra, embora tolere sol fraco nas primeiras horas do dia. Foto: Reprodução Instagram @hortoplantasdavo
  • Em ambientes internos, o ideal é posicioná-la próxima a janelas bem iluminadas, evitando exposição direta ao sol forte, que pode queimar suas folhas. Já em áreas externas, o guaimbé se desenvolve melhor sob a sombra de árvores ou em locais protegidos.
    Em ambientes internos, o ideal é posicioná-la próxima a janelas bem iluminadas, evitando exposição direta ao sol forte, que pode queimar suas folhas. Já em áreas externas, o guaimbé se desenvolve melhor sob a sombra de árvores ou em locais protegidos. Foto: Reprodução Instagram @hortoplantasdavo
  • Para que a guaimbé prospere, o solo precisa permanecer levemente úmido, mas nunca encharcado. O excesso de água pode causar apodrecimento das raízes, enquanto a falta pode levar ao ressecamento das folhas.
    Para que a guaimbé prospere, o solo precisa permanecer levemente úmido, mas nunca encharcado. O excesso de água pode causar apodrecimento das raízes, enquanto a falta pode levar ao ressecamento das folhas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Aprendiz de Jardinista
  • O solo ideal para o guaimbé é rico em matéria orgânica e com boa drenagem. A adubação pode ser feita a cada dois ou três meses com fertilizantes orgânicos ou equilibrados, estimulando o crescimento saudável e o brilho das folhas.
    O solo ideal para o guaimbé é rico em matéria orgânica e com boa drenagem. A adubação pode ser feita a cada dois ou três meses com fertilizantes orgânicos ou equilibrados, estimulando o crescimento saudável e o brilho das folhas. Foto: Divulgação
  • O guaimbé pode atingir grandes proporções ao longo do tempo, especialmente quando cultivado diretamente no solo. Por isso, é importante considerar o espaço disponível antes de plantá-lo. A limpeza periódica das folhas e a remoção de partes secas também ajudam a manter a planta bonita e saudável. Com esses cuidados simples, o guaimbé se torna um destaque verde em qualquer ambiente.
    O guaimbé pode atingir grandes proporções ao longo do tempo, especialmente quando cultivado diretamente no solo. Por isso, é importante considerar o espaço disponível antes de plantá-lo. A limpeza periódica das folhas e a remoção de partes secas também ajudam a manter a planta bonita e saudável. Com esses cuidados simples, o guaimbé se torna um destaque verde em qualquer ambiente. Foto: Reprodução do Youtube Canal Aprendiz de Jardinista
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