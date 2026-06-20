Uva-do-Japão avança no Brasil e demanda cuidados no cultivo

A frutificação geralmente se inicia alguns anos após o plantio, tipicamente entre três e quatro anos, e dependendo do clima local, a produção de pedúnculos doces ocorre em períodos específicos do ano, que podem variar conforme a estação de crescimento. O aroma e o sabor doce dessa parte comestível fazem com que muitos cultivadores a utilizem de forma criativa em pratos caseiros, doces ou sobremesas, além de simplesmente serem consumidos frescos por crianças e adultos que exploram pomares caseiro Foto: Reprodução do Youtube Canal CR PLANTAS