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Uva-do-Japão avança no Brasil e demanda cuidados no cultivo

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Redação Flipar
  • A espécie é originária do leste da Ásia, ocorrendo naturalmente em uma ampla área que abrange partes da China, do Japão e da Península Coreana, bem como regiões montanhosas próximas ao Himalaia. Na sua região nativa, a planta se adaptou a variações consideráveis de altitude e temperatura, mostrando certa robustez ecológica.
    A espécie é originária do leste da Ásia, ocorrendo naturalmente em uma ampla área que abrange partes da China, do Japão e da Península Coreana, bem como regiões montanhosas próximas ao Himalaia. Na sua região nativa, a planta se adaptou a variações consideráveis de altitude e temperatura, mostrando certa robustez ecológica. Foto: Reprodução do Flickr Doug Watt
  • No Brasil e em outras partes do mundo essa árvore foi introduzida inicialmente como ornamental e para fruticultura familiar, mas passou a se naturalizar fora de seus locais de plantio.
    No Brasil e em outras partes do mundo essa árvore foi introduzida inicialmente como ornamental e para fruticultura familiar, mas passou a se naturalizar fora de seus locais de plantio. Foto: Reprodução do Flickr Marlyn Woo
  • A uva-do-Japão é uma árvore caducifólia - que perde folhas no início do inverno - de porte médio a grande que pode atingir alturas consideráveis, geralmente entre dez e 20 metros, dependendo das condições do local em que cresce.
    A uva-do-Japão é uma árvore caducifólia - que perde folhas no início do inverno - de porte médio a grande que pode atingir alturas consideráveis, geralmente entre dez e 20 metros, dependendo das condições do local em que cresce. Foto: Reprodução do Flickr Marlyn Woo
  • O sabor adocicado e a textura agradÃ¡vel da parte carnosa fizeram com que a uva-do-JapÃ£o fosse incorporada a usos culinÃ¡rios e mesmo medicinais em alguns paÃ­ses do leste asiÃ¡tico.
    O sabor adocicado e a textura agradÃ¡vel da parte carnosa fizeram com que a uva-do-JapÃ£o fosse incorporada a usos culinÃ¡rios e mesmo medicinais em alguns paÃ­ses do leste asiÃ¡tico. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal manual do sitio
  • Extratos de partes da planta são usados tradicionalmente para fins terapêuticos, incluindo medidas associadas ao alívio de sintomas de intoxicação alcoólica e outras aplicações fitoterápicas, embora esses usos devam sempre ser considerados com critério e base científica. 
    Extratos de partes da planta são usados tradicionalmente para fins terapêuticos, incluindo medidas associadas ao alívio de sintomas de intoxicação alcoólica e outras aplicações fitoterápicas, embora esses usos devam sempre ser considerados com critério e base científica.  Foto: Reprodução do Flickr Martha Louise
  • Além disso, a madeira da árvore é dura e pode ser empregada em pequenas construções ou até mesmo na fabricação de móveis. Por apresentar boa resistência e densidade, essa madeira tende a suportar bem o desgaste, sendo valorizada em usos que exigem maior durabilidade estrutural.
    Além disso, a madeira da árvore é dura e pode ser empregada em pequenas construções ou até mesmo na fabricação de móveis. Por apresentar boa resistência e densidade, essa madeira tende a suportar bem o desgaste, sendo valorizada em usos que exigem maior durabilidade estrutural. Foto: Reprodução do Flickr Robert R. Gutowski
  • No cultivo doméstico e em quintais, a uva-do-Japão é valorizada por sua adaptabilidade e facilidade de crescimento, desde que receba as condições adequadas de solo e clima.
    No cultivo doméstico e em quintais, a uva-do-Japão é valorizada por sua adaptabilidade e facilidade de crescimento, desde que receba as condições adequadas de solo e clima. Foto: Reprodução do Youtube Canal CR PLANTAS
  • A espécie prefere solos bem drenados e exposição ao sol pleno, com irrigação regular nos períodos de seca, principalmente quando jovem, para favorecer o estabelecimento do sistema radicular. 
    A espécie prefere solos bem drenados e exposição ao sol pleno, com irrigação regular nos períodos de seca, principalmente quando jovem, para favorecer o estabelecimento do sistema radicular.  Foto: Reprodução do Youtube Canal CR PLANTAS
  • É importante destacar que, apesar de sua popularidade em pomares caseiros e paisagismo, a uva-do-Japão é considerada uma espécie exótica invasora em várias regiões do sul do Brasil. 
    É importante destacar que, apesar de sua popularidade em pomares caseiros e paisagismo, a uva-do-Japão é considerada uma espécie exótica invasora em várias regiões do sul do Brasil.  Foto: Reprodução do Youtube Canal CHÁCARA JUSTO
  • Isso significa que, quando liberada em áreas naturais, a árvore pode competir com espécies nativas e alterar ecossistemas locais, especialmente em áreas de preservação permanente e fragmentos de mata atlântica. Por esse motivo, seu cultivo deve ser feito com responsabilidade, evitando a dispersão involuntária de sementes em áreas naturais e preferindo plantios controlados em espaços domésticos ou hortos urbanos.
    Isso significa que, quando liberada em áreas naturais, a árvore pode competir com espécies nativas e alterar ecossistemas locais, especialmente em áreas de preservação permanente e fragmentos de mata atlântica. Por esse motivo, seu cultivo deve ser feito com responsabilidade, evitando a dispersão involuntária de sementes em áreas naturais e preferindo plantios controlados em espaços domésticos ou hortos urbanos. Foto: Reprodução do Youtube Canal CHÁCARA JUSTO
  • A frutificação geralmente se inicia alguns anos após o plantio, tipicamente entre três e quatro anos, e dependendo do clima local, a produção de pedúnculos doces ocorre em períodos específicos do ano, que podem variar conforme a estação de crescimento. O aroma e o sabor doce dessa parte comestível fazem com que muitos cultivadores a utilizem de forma criativa em pratos caseiros, doces ou sobremesas, além de simplesmente serem consumidos frescos por crianças e adultos que exploram pomares caseiro
    A frutificação geralmente se inicia alguns anos após o plantio, tipicamente entre três e quatro anos, e dependendo do clima local, a produção de pedúnculos doces ocorre em períodos específicos do ano, que podem variar conforme a estação de crescimento. O aroma e o sabor doce dessa parte comestível fazem com que muitos cultivadores a utilizem de forma criativa em pratos caseiros, doces ou sobremesas, além de simplesmente serem consumidos frescos por crianças e adultos que exploram pomares caseiro Foto: Reprodução do Youtube Canal CR PLANTAS
  • Em muitos quintais brasileiros, a crescente presença dessa árvore desperta curiosidade e encanta quem procura plantas frutíferas com características diferenciadas, unindo aspectos ornamentais, ecológicos e culinários em uma só espécie. Por outro lado, essa popularidade vem acompanhada de um alerta para o manejo responsável, considerando tanto a manutenção da saúde da planta quanto à proteção da biodiversidade local, demonstrando a complexidade de introduzir e cultivar espécies exóticas em ambien
    Em muitos quintais brasileiros, a crescente presença dessa árvore desperta curiosidade e encanta quem procura plantas frutíferas com características diferenciadas, unindo aspectos ornamentais, ecológicos e culinários em uma só espécie. Por outro lado, essa popularidade vem acompanhada de um alerta para o manejo responsável, considerando tanto a manutenção da saúde da planta quanto à proteção da biodiversidade local, demonstrando a complexidade de introduzir e cultivar espécies exóticas em ambien Foto: Reprodução do Youtube Canal Apiário Meia-Lua
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