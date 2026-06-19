Estilo de Vida
‘Cidade das bicicletas’, Praia Grande tem beleza, dinamismo e alto astral
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A cidade, a 75 km da capital paulista e vizinha de Santos e São Vicente, tem 365 mil habitantes, sendo a segunda mais populosa da Baixada Santista.Entre 2022 e 2024, registrou crescimento de 4,47%, impulsionado, sobretudo, pelos setores de turismo, comércio e construção civil, que movimentam a economia local. Foto: Reprodução do Instagram @prefpraiagrande
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Entre os indicadores de desenvolvimento, Praia Grande está com o IDH de 0,754 e com o mercado imobiliário em franca ascensão, algo que tem atraído investidores e famílias pela proximidade com o mar e o crescimento na economia e qualidade de vida. Foto: Reprodução do Instagram @prefpraiagrande
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A cidade é referência em mobilidade sustentável. Tem 100 km de ciclovias e uma faixa contínua de 22,5 km à beira-mar. Um terço da população utiliza a bicicleta como meio de transporte diário, pois a ciclovia litorânea conecta bairros, praias e atrações turísticas e incentiva um estilo de vida ativo e ligado à natureza. Foto: Reprodução do Instagram @prefpraiagrande
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Praia Grande tem sua origem ligada à colonização portuguesa na Capitania de São Vicente, da qual fez parte até se emancipar politicamente em 1967, devido à precariedade da infraestrutura na época. Foto: Reprodução do Instagram @prefpraiagrande
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A cidade, então, cresceu com o turismo, passando de um período com infraestrutura precária e problemas de poluição, para uma urbanização moderna a partir dos anos 90. Veja pontos de destaque. Foto: Reprodução do Instagram @prefpraiagrande
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Fortaleza de Itaipu é uma fortificação militar histórica que protege a entrada da Baía de Santos e deu nome ao bairro e praia vizinha, o Canto do Forte. Foto: Silvio Bergamini /Wikimédia Commons
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O Palácio das Artes, por sua vez, é um dos principais complexos culturais da cidade, abriga o Museu da Cidade, a Galeria Nilton Zanotti e o Teatro Serafim Gonzalez. Foto: Rafael Deminicis /Wikimédia Commons
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Ocian é bairro mais antigo da cidade, com grande valor histórico, que abriga o local de comemoração do plebiscito de emancipação e foi a primeira sede da prefeitura. Foto: Reprodução do Instagram @prefpraiagrande
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Da mesma forma, a cidade possui a estátua de Iemanjá e a estátua de Netuno, que são pontos turísticos bem conhecidos e chamam a atenção dos turistas. Foto: Danilo Bertelli/Wikimédia Commons
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O "forte de Jurubatuba" está localizado dentro da Fortaleza de Itaipu, um complexo de três fortes em Praia Grande, São Paulo, que hoje serve como ponto turístico e cultural. Foto: Alferreirafoto /Wikimédia Commons
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A cidade tem 23 km de orla, com destaques como a Praia da Guilhermina, Praia do Canto do Forte, com águas mais calmas e vista para a montanha, e a Praia Solemar. Foto: Reprodução do Instagram @prefpraiagrande
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A Praia da Caiçara é conhecida por sua orla movimentada, ciclovia, feira de artesanato e mar calmo em certas condições. É um bairro com mais estrutura comercial em comparação com outras praias da região. Foto: Jacinto@lves de Souza /Wikimédia Commons