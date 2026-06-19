Estilo de Vida
Nem toda erva pode ser consumida sem limites; veja quais exigem moderação
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Por essa razão, ervas são amplamente utilizadas em chás, infusões, temperos e preparações caseiras em diversas culturas ao redor do mundo. Muitas delas ganharam reputação popular ao longo do tempo e continuam presentes tanto na culinária quanto em práticas tradicionais. Foto: imagem genérica - imagem Freepik
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No entanto, o fato de serem naturais não significa que possam ser consumidas sem limites. Algumas ervas possuem princípios ativos concentrados que, em excesso ou por períodos prolongados, podem provocar efeitos indesejados. Em determinadas situações, também podem interagir com medicamentos ou não ser indicadas para gestantes, crianças e pessoas com condições específicas de saúde. Veja algumas ervas que exigem moderação no consumo. Foto: Imagem Freepik
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ALECRIM - O alecrim é uma das ervas aromáticas mais conhecidas e apreciadas, sendo valorizado tanto pelo sabor marcante quanto pelos compostos naturais presentes em suas folhas. Tradicionalmente, é associado a propriedades antioxidantes e ao estímulo da digestão, além de ser frequentemente relacionado à melhora da circulação e da disposição mental. Foto: Imagem de xesisex por Pixabay
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Na culinária, aparece em receitas de carnes, legumes assados, pães, molhos e azeites aromatizados. Também é consumido na forma de chá, geralmente de maneira ocasional, especialmente após refeições mais pesadas. Foto: Imagem Freepik
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Apesar da popularidade, o consumo excessivo pode causar irritação gástrica, elevação da pressão arterial em pessoas sensíveis e outros efeitos indesejados. Por conter substâncias ativas relativamente potentes, recomenda-se evitar o uso exagerado ou contínuo por longos períodos sem orientação adequada. Foto: Wheeler Cowperthwaite - wikimedia commons
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BOLDO - Auxiliar no funcionamento do fígado e alivia sensação de estufamento. Seu sabor amargo está ligado aos compostos que estimulam a digestão.Geralmente é consumido em chá, de forma pontual, após exageros alimentares Foto: Simonjoan wikimedia commons
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O uso frequente ou em grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado, causando o efeito contrário ao desejado. Por isso, o boldo deve ser visto como recurso ocasional, e não de uso contínuo. Foto: - Recitadavovo.com.br
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HORTELÃ - Conhecida por ajudar na digestão e aliviar gases, tem efeito refrescante e levemente analgésico. Aparece em chás, sucos, sobremesas e pratos salgados, além de ser usada fresca como finalização. Em infusão, costuma ser uma das ervas mais consumidas no dia a dia. Foto: Reprodução do Flickr Carlos Lopez
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Em excesso, porém, pode agravar quadros de refluxo e azia, pois relaxa a válvula do estômago. O consumo frequente de chá concentrado pode causar desconforto gastrointestinal. Foto: Imagem Freepik
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ERVA-DOCE - A erva-doce é tradicionalmente utilizada para aliviar cólicas, gases e desconfortos digestivos, além de ser associada a um leve efeito calmante. Suas sementes são usadas em chás, pães, bolos, biscoitos e outras receitas. Foto: Carsten Niehaus wikimedia commons
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O chá costuma ser consumido após as refeições ou antes de dormir. Apesar da popularidade, o consumo excessivo e frequente pode interferir no equilíbrio hormonal, especialmente em crianças e gestantes. Por isso, recomenda-se moderação no uso. Foto: Reprodução do instagram @dradanialvarez