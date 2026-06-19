Nem toda erva pode ser consumida sem limites; veja quais exigem moderação

No entanto, o fato de serem naturais não significa que possam ser consumidas sem limites. Algumas ervas possuem princípios ativos concentrados que, em excesso ou por períodos prolongados, podem provocar efeitos indesejados. Em determinadas situações, também podem interagir com medicamentos ou não ser indicadas para gestantes, crianças e pessoas com condições específicas de saúde. Veja algumas ervas que exigem moderação no consumo. Foto: Imagem Freepik