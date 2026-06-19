Xaxim: o tradicional aliado de orquídeas, samambaias e outras plantas ornamentais.

Sua estrutura atuamente é formada por um emaranhado natural de raízes e fibras vegetais, criando uma superfície porosa capaz de reter água e nutrientes ao mesmo tempo em que permite boa circulação de ar nas raízes. Essa combinação ajuda as plantas a se desenvolverem com mais facilidade, especialmente espécies que apreciam ambientes úmidos e bem drenados. Foto: imagem gerada por i.a