Cigarro eletrônico pode ser ainda mais nocivo que o cigarro tradicional

Há, inclusive, relatos de venda de cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, por estudantes dentro de escolas. Mas esse tipo de cigarro causa a inalação de monóxido de carbono, alcatrão e outras substâncias prejudiciais ao organismo. Além disso, a nicotina é uma droga que causa vício e pode levar à morte. Foto: Imagem de Roland Mey por Pixabay