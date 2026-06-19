Do jardim ao frasco: plantas que dão origem a perfumes famosos

O jasmim é uma das flores mais valorizadas na perfumaria, especialmente em fragrâncias asiáticas e florais. Seu aroma doce e envolvente é extraído das delicadas flores, que exigem colheita cuidadosa ao amanhecer para preservar sua essência. Além de seu uso em perfumes famosos, o jasmim é símbolo de sensualidade e espiritualidade, reforçando sua importância cultural e estética, e sua produção artesanal em regiões específicas mantém viva a tradição que sustenta sua aura de exclusividade. Foto: imagem gerada por i.a