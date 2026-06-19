Por que os cavalos selvagens da iIha Sable são diferentes dos outros

A manada, que tem entre 400 e 550 indivíduos, exibe características adaptadas ao ambiente severo: pelagem escura, crina longa e marcha natural. Esses cavalos também são compactos e costumam medir em média 1,37 metro de altura. Sua dieta é baseada principalmente em grama-da-praia, algumas algas trazidas pelas ondas e, ocasionalmente, água do mar para repor sais minerais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube