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Descoberta de fóssil na Namíbia jogou luz em detalhes da salamandra gigante

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Redação Flipar
  • O animal pré-histórico tinha cerca de 2,5 metros e era considerado um dos principais predadores da época.
    O animal pré-histórico tinha cerca de 2,5 metros e era considerado um dos principais predadores da época. Foto: C. Marsicano/Divulgação
  • Os estudos revelaram que essa salamandra vivia em pântanos e lagos, tinha uma cabeça larga e achatada, além de dentes grandes e afiados.Segundo as pesquisas, embora fosse lenta, a salamandra utilizava técnicas sofisticadas para
    Os estudos revelaram que essa salamandra vivia em pântanos e lagos, tinha uma cabeça larga e achatada, além de dentes grandes e afiados.Segundo as pesquisas, embora fosse lenta, a salamandra utilizava técnicas sofisticadas para "sugar" suas presas para dentro dos pântanos. Foto: - Gabriel Lio/Divulgação
  • A descoberta indica que essas espécies antigas eram mais amplamente distribuídas do que se pensava, existindo também no extremo sul da Gondwana.
    A descoberta indica que essas espécies antigas eram mais amplamente distribuídas do que se pensava, existindo também no extremo sul da Gondwana. Foto: Freepik/wirestock
  • As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Caudata, reconhecidos por seus corpos alongados, caudas bem desenvolvidas e membros geralmente curtos. Existem mais de 700 espécies de salamandras distribuídas em diversos habitats ao redor do mundo.
    As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Caudata, reconhecidos por seus corpos alongados, caudas bem desenvolvidas e membros geralmente curtos. Existem mais de 700 espécies de salamandras distribuídas em diversos habitats ao redor do mundo. Foto: Kristina Kutleša/Unsplash
  • Embora elas compartilhem semelhanças com lagartos em termos de aparência, são biologicamente muito distintas, estando mais próximas dos sapos e rãs. Poucas espécies são encontradas em regiões tropicais da América Central e do Sul; a maioria habita América do Norte, Europa e partes da Ásia.
    Embora elas compartilhem semelhanças com lagartos em termos de aparência, são biologicamente muito distintas, estando mais próximas dos sapos e rãs. Poucas espécies são encontradas em regiões tropicais da América Central e do Sul; a maioria habita América do Norte, Europa e partes da Ásia. Foto: ANHagen/Pixabay
  • As espécies variam de poucos centímetros (como a salamandra-pigmeia) a quase 2 metros (como a salamandra-gigante-da-china).
    As espécies variam de poucos centímetros (como a salamandra-pigmeia) a quase 2 metros (como a salamandra-gigante-da-china). Foto: - Reprodução Portal dos Animais
  • Esses animais são conhecidos por sua capacidade de regeneração: conseguem reconstruir partes perdidas do corpo, como cauda, membros e até porções do coração ou olhos.
    Esses animais são conhecidos por sua capacidade de regeneração: conseguem reconstruir partes perdidas do corpo, como cauda, membros e até porções do coração ou olhos. Foto: Patti Black/Unsplash
  • Muitas salamandras respiram pela pele, embora algumas tenham pulmões rudimentares ou guelras, principalmente na fase larval ou em espécies aquáticas.
    Muitas salamandras respiram pela pele, embora algumas tenham pulmões rudimentares ou guelras, principalmente na fase larval ou em espécies aquáticas. Foto: Lynn Van den Broeck/Unsplash
  • São animais de hábitos noturnos, que se alimentam de pequenos invertebrados como insetos, vermes e até outras salamandras.
    São animais de hábitos noturnos, que se alimentam de pequenos invertebrados como insetos, vermes e até outras salamandras. Foto: Tobias Wurzer/Pixabay
  • Algumas espécies, como a salamandra-de-fogo, secretam toxinas pela pele como mecanismo de defesa. Apesar de sua impressionante biologia, muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, mudanças climáticas e poluição.
    Algumas espécies, como a salamandra-de-fogo, secretam toxinas pela pele como mecanismo de defesa. Apesar de sua impressionante biologia, muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, mudanças climáticas e poluição. Foto: Wikimedia Commons/Vasyl Krasnoshtan
  • Além disso, muitas salamandras contraem doenças infecciosas, como a quitridiomicose, causada por um fungo letal para os anfíbios.
    Além disso, muitas salamandras contraem doenças infecciosas, como a quitridiomicose, causada por um fungo letal para os anfíbios. Foto: Bibin Michael/Pixabay
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