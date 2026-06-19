Artes
Tesouros da Pérsia: locais que são patrimônios da Humanidade no Irã
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Fundada por Dario I, Persépolis foi capital cerimonial do Império Aquemênida. Suas colunas e relevos narram o poder persa e a diversidade dos povos do império. O sítio permanece como símbolo da grandiosidade antiga e da arte monumental. Foto: Bandeira de Kaviani/Wikimédia Commons
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Criada por Ciro, o Grande, Pasárgada reflete a concepção original dos jardins persas. Une arquitetura militar e paisagismo em um mesmo espaço. O túmulo de Ciro é marco da identidade iraniana e da tradição que se perpetuou. Foto: Bernd81/Wikimédia Commons
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A Cidadela de Bam, no deserto de Kerman, impressiona pela construção em adobe. Mostra técnicas adaptadas ao clima árido e à vida no deserto. Sua reconstrução após o terremoto de 2003 simboliza resiliência cultural. Foto: Diego Delso/ wikimedia commons
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O relevo de Bisotun, gravado em rocha, registra vitórias de Dario I. É documento histórico e artístico de grande valor. As inscrições em várias línguas revelam a diversidade do império e sua comunicação. Foto: Safa.daneshvar - wikimedia commons
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O zigurate elamita Tchogha Zanbil é um dos poucos fora da Mesopotâmia. Sua estrutura escalonada revela práticas religiosas antigas. Também mostra a influência cultural entre povos vizinhos e a força da tradição. Foto: Zereshk/. wikimedia commons
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O sistema hidráulico de Shushtar é exemplo de engenharia persa. Canais e pontes distribuíam água para agricultura e consumo. Sua complexidade impressiona até hoje e demonstra inovação ancestral. Foto: Ali Afghah / wikimedia commons
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Takht-e Soleyman reúne templo zoroastriano e palácio sassânida. Combina espiritualidade e poder político em um mesmo sítio. O lago central reforça a aura mística e a importância simbólica do lugar. Foto: Safa.daneshvar / wikimedia commons
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O mausoléu de Soltaniyeh, com sua cúpula azul, é marco da arquitetura islâmica. Influenciou construções posteriores em todo o mundo muçulmano. Sua decoração interna revela refinamento artístico e técnica avançada. Foto: Hammu-rapium/ wikimedia commons
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A torre funerária Gonbad-e Qabus, erguida no século 11, é uma das mais altas em tijolo do mundo. Sua forma geométrica impressiona pela simplicidade e elegância. Reflete avanços matemáticos e astronômicos da época. Foto: Farzaaaad2000 / wikimedia commons
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A aldeia troglodita de Maymand mostra adaptação ao ambiente hostil. Casas escavadas em rocha oferecem abrigo contra o clima extremo. A comunidade preserva tradições milenares e modos de vida únicos. Foto: SM MIRHOSSEINI /wikimedia commons
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O Deserto de Lut é patrimônio natural, famoso por temperaturas extremas. Revela paisagens únicas de dunas e formações rochosas. Estudos científicos destacam sua singularidade geológica e valor ambiental. Foto: Youtube/Matemática AGC
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As florestas Hircânias, às margens do Cáspio, guardam espécies raras. São testemunho de ecossistemas antigos que sobreviveram ao tempo. Sua preservação é vital para a biodiversidade global. Foto: Agência de Notícias Mehr/ wikimedia commons
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Os Conjuntos Monásticos Armênios, localizados no noroeste do Irã, revelam a presença cristã histórica. Unem arquitetura armênia e paisagem montanhosa. São símbolos de convivência cultural e espiritualidade compartilhada. Foto: M karzarj /wikimedia commons
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Os qanats persas são sistemas subterrâneos de irrigação que levaram água a regiões áridas. Demonstram engenharia sustentável e engenho humano. Permitir o florescimento de cidades no deserto foi sua maior conquista. Foto: Zereshk /wikimedia commons
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Os jardins persas unem geometria, água e vegetação em harmonia. Influenciaram jardins islâmicos e europeus ao longo dos séculos. A UNESCO reconhece nove jardins persas, que representam o estilo tradicional e sua influência. Um deles é o Jardim de Chehel Sotoun, em Isfahan, clássico do período safávida. Foto: - wikimedia commons
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O Bazar de Tabriz é um dos maiores mercados cobertos do mundo. Revela a importância comercial da Rota da Seda. Sua arquitetura preserva tradições mercantis e sociais que ainda sobrevivem. Foto: Vathlu /wikimedia commons
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