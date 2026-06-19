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Animais

Os extremos da coruja no imaginário popular: ave é associada à sorte e à morte

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Redação Flipar
  • A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes.Existem mais de 200 espécies de corujas, e elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas.
    A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes.Existem mais de 200 espécies de corujas, e elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas. Foto: Reprodução do Flickr Sebastião Carlos Borges
  • As corujas se dividem em duas famílias: Strigidae e Tytonidae. As da família Strigidae são as mais comuns e incluem espécies como a coruja-buraqueira (foto), a coruja-do-mato e a coruja-das-torres.
    As corujas se dividem em duas famílias: Strigidae e Tytonidae. As da família Strigidae são as mais comuns e incluem espécies como a coruja-buraqueira (foto), a coruja-do-mato e a coruja-das-torres. Foto: Imagem de Denis Doukhan por Pixabay
  • As da família Tytonidae são menos comuns e incluem espécies como a coruja-orelhuda (foto) e a coruja-de-sombreiro.Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos.
    As da família Tytonidae são menos comuns e incluem espécies como a coruja-orelhuda (foto) e a coruja-de-sombreiro.Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos. Foto: Mario Candeias -/Flickr
  • As corujas são predadoras e alimentam-se de uma variedade de animais, incluindo roedores, aves, répteis, anfíbios e insetos. Algumas espécies, como a coruja-buraqueira, são especializadas na caça de pequenos mamíferos, como camundongos e ratazanas.
    As corujas são predadoras e alimentam-se de uma variedade de animais, incluindo roedores, aves, répteis, anfíbios e insetos. Algumas espécies, como a coruja-buraqueira, são especializadas na caça de pequenos mamíferos, como camundongos e ratazanas. Foto: Reprodução do Flickr Brianx Campbell
  • A coruja é frequentemente associada à sabedoria , especialmente na mitologia grega, onde Atena era frequentemente representada acompanhada por uma coruja. Essa associação com pode ser atribuída à aparência única das corujas e à sua capacidade de caçar na escuridão.
    A coruja é frequentemente associada à sabedoria , especialmente na mitologia grega, onde Atena era frequentemente representada acompanhada por uma coruja. Essa associação com pode ser atribuída à aparência única das corujas e à sua capacidade de caçar na escuridão. Foto: Reprodução do Instagram @lipe_nordestino
  • A anatomia da coruja é adaptada para a caça noturna. Seus olhos grandes e redondos são altamente especializados para a visão em condições de pouca luz, permitindo que vejam bem à noite.
    A anatomia da coruja é adaptada para a caça noturna. Seus olhos grandes e redondos são altamente especializados para a visão em condições de pouca luz, permitindo que vejam bem à noite. Foto: Imagem de ny_sonseca por Pixabay
  • Além disso, as corujas têm um sistema auditivo altamente desenvolvido. Seus ouvidos assimétricos permitem que localizem presas pelo som, mesmo em total escuridão.
    Além disso, as corujas têm um sistema auditivo altamente desenvolvido. Seus ouvidos assimétricos permitem que localizem presas pelo som, mesmo em total escuridão. Foto: Coppede / Flickr
  • As garras afiadas e o bico curvo das corujas facilitam a captura e o consumo de presas. Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas.
    As garras afiadas e o bico curvo das corujas facilitam a captura e o consumo de presas. Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas. Foto: Reprodução do Youtube
  • Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.Aliás, as corujas são aves importantes para o controle de pragas, pois se alimentam de roedores e outros animais que podem causar danos à agricultura.
    Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.Aliás, as corujas são aves importantes para o controle de pragas, pois se alimentam de roedores e outros animais que podem causar danos à agricultura. Foto: Reprodução do Flickr James Dunn
  • No Brasil, são encontradas cerca de 70 espécies de corujas. Algumas das espécies mais comuns são a coruja-buraqueira, a coruja-do-mato, a coruja-das-torres, a coruja-orelhuda e a coruja-de-sombreiro.
    No Brasil, são encontradas cerca de 70 espécies de corujas. Algumas das espécies mais comuns são a coruja-buraqueira, a coruja-do-mato, a coruja-das-torres, a coruja-orelhuda e a coruja-de-sombreiro. Foto: Simone Kehrle /Flickr
  • Em uma das histórias mais famosas da cultura pop, uma coruja ganhou popularidade entre os fãs: a Hedwig, coruja de estimação de Harry Potter. É uma coruja-das-torres branca e é dada a Harry por Hagrid em seu aniversário de 11 anos.
    Em uma das histórias mais famosas da cultura pop, uma coruja ganhou popularidade entre os fãs: a Hedwig, coruja de estimação de Harry Potter. É uma coruja-das-torres branca e é dada a Harry por Hagrid em seu aniversário de 11 anos. Foto: - Reprodução
  • A figura da coruja também é bem comum em filmes de terror. Em algumas culturas e superstições costuma ser associada a mau presságio e até à morte.
    A figura da coruja também é bem comum em filmes de terror. Em algumas culturas e superstições costuma ser associada a mau presságio e até à morte. Foto: Mario Candeias -/Flickr
  • Em algumas tradições asiáticas por outro lado, como a japonesa, a coruja é considerada um símbolo de proteção e sorte. Acredita-se até que ela afasta os espíritos malignos.
    Em algumas tradições asiáticas por outro lado, como a japonesa, a coruja é considerada um símbolo de proteção e sorte. Acredita-se até que ela afasta os espíritos malignos. Foto: Roaming Around -/Flickr
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