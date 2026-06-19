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História milenar, araucárias e cachoeiras fazem de Piraí do Sul um dos destinos mais interessantes do Paraná; conheça!
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Um dos principais símbolos de fé é o Santuário Nossa Senhora das Brotas, considerado um dos mais tradicionais centros de peregrinação religiosa do Paraná. O espaço reúne trilhas, córregos e pequenos riachos, além de proporcionar contato direto com a fauna regional. Todos os anos, milhares de peregrinos participam das celebrações dedicadas à padroeira, especialmente durante a Festa de Nossa Senhora das Brotas, realizada em dezembro. No mesmo período, a Festa do Senhor Menino Deus também mobiliza Foto: Reproduc?a?o/YouTube TV Parana? Turismo
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A natureza representa um dos maiores patrimônios de Piraí do Sul. O município abriga a Floresta Nacional de Piraí do Sul, unidade de conservação criada para proteger remanescentes da Floresta Ombrófila Mista, ecossistema característico das araucárias. A área também possui relevância científica por abrigar pesquisas voltadas à preservação dessa espécie ameaçada de extinção. Foto: Domínio Público
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O local oferece oportunidades para atividades de educação ambiental e contemplação da biodiversidade. As paisagens da região são marcadas por morros, vales, cachoeiras, e as chamadas Escarpas Devonianas, uma das formações naturais mais impressionantes do estado do Paraná. Foto: Wikimedia Commons/Cláudia Helena Degáspari
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Entre os atrativos mais conhecidos estão a Cachoeira da Paulina, com sua imponente queda d’água e piscina natural, a Cachoeira do Butiá, com uma queda de 70 metros cercada por lagos de águas cristalinas, e a Cachoeira do Esterco, famosa pela tonalidade alaranjada de suas águas. Foto: Reprodução/YouTube Fomos Viajar
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Arqueólogos estimam que essas inscrições foram feitas por pessoas que viveram na América há cerca de 13 mil anos. Além disso, a cultura local também se manifesta na gastronomia. Entre as tradições mais conhecidas está a cabriúva, bebida preparada com vinho quente, especiarias e gemada, bastante apreciada durante as festas juninas e julinas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Piraí do Sul
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Há diversas curiosidades que ajudam a explicar por que Piraí do Sul ocupa um lugar especial entre os municípios dos Campos Gerais do Paraná. Uma delas está relacionada ao próprio nome da cidade. A palavra "Piraí" tem origem indígena e costuma ser associada à expressão "rio dos peixes", uma referência à abundância de peixes nos cursos d'água da região. Foto: Reprodução/TV Paraná Turismo