História milenar, araucárias e cachoeiras fazem de Piraí do Sul um dos destinos mais interessantes do Paraná; conheça!

Um dos principais símbolos de fé é o Santuário Nossa Senhora das Brotas, considerado um dos mais tradicionais centros de peregrinação religiosa do Paraná. O espaço reúne trilhas, córregos e pequenos riachos, além de proporcionar contato direto com a fauna regional. Todos os anos, milhares de peregrinos participam das celebrações dedicadas à padroeira, especialmente durante a Festa de Nossa Senhora das Brotas, realizada em dezembro. No mesmo período, a Festa do Senhor Menino Deus também mobiliza Foto: Reproduc?a?o/YouTube TV Parana? Turismo