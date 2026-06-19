Estações de trem brasileiras encantam pela arquitetura e história

Inaugurada em 1926, a Estação Anhumas é o ponto de partida da famosa Maria-Fumaça que liga Campinas a Jaguariúna. Após o fim do uso comercial em 1977, a estação passou a ser um atrativo turístico, com passeios de trem por fazendas centenárias de café. O trajeto de 24 km é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc). Foto: flickr Setsuko Hanazaki