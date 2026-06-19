Estilo de Vida
Estações de trem brasileiras encantam pela arquitetura e história
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Inaugurada em 1938, a Estação Júlio Prestes é uma das mais importantes da cidade de São Paulo e um exemplo marcante da arquitetura ferroviária do século XX. Originalmente projetada para a Estrada de Ferro Sorocabana, a estação se transformou no atual local da Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Foto: Flickr Pedro Conti
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Sua estrutura, repleta de detalhes artísticos, está em processo de restauração para preservar sua beleza histórica. A estação é um símbolo cultural e arquitetônico de São Paulo, conectando a história ferroviária à vida artística da cidade. Foto: Flickr Ciudades Imaginadas
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A Estação Ferroviária de São João del Rei, inaugurada em 1881, é um ícone das estradas de ferro de Minas Gerais. Após a desativação da linha nos anos 1960, a estação passou a ser um ponto turístico, servindo como partida para o famoso passeio de Maria-Fumaça até Tiradentes. Foto: Estações de trem mais bonitas do brasil - Reprodução do Youtube
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Com um museu ferroviário que preserva peças e registros da história do transporte no Brasil, a estação mantém viva a memória das ferrovias, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural imersiva. A operação do trem turístico é um importante projeto de preservação do patrimônio ferroviário nacional. Foto: Universidae federal de São João Del-Rei
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Inaugurada em 1926, a Estação Anhumas é o ponto de partida da famosa Maria-Fumaça que liga Campinas a Jaguariúna. Após o fim do uso comercial em 1977, a estação passou a ser um atrativo turístico, com passeios de trem por fazendas centenárias de café. O trajeto de 24 km é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc). Foto: flickr Setsuko Hanazaki
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Inaugurada em 1867, a Estação de Paranapiacaba é uma das mais emblemáticas do Brasil, famosa pela sua arquitetura inglesa e pela complexidade do sistema ferroviário da época. A estação faz parte do Expresso Turístico, que leva os visitantes por um percurso histórico. Foto: Flickr William Molina
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A Estação Ferroviária de Coronel Cardoso, inaugurada em 1914, era uma das principais estações do Vale do Café, em Valença, Rio de Janeiro. Após o fim do transporte de passageiros nos anos 1970, a estação passou por diversas transformações, mas continua funcionando até hoje. Foto: Turismo Vale do Café/Divulgação
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Inaugurada em 1919, a Estação Ferroviária de Bento Gonçalves foi importante para o escoamento da produção da região da Serra Gaúcha. Em 1993, ela começou a funcionar como ponto de partida para um passeio turístico de Maria-Fumaça, com 23 km de trajeto pelas belas paisagens da região, incluindo degustação de vinhos locais. Foto: Ricardo Melo Araujo/Wikimédia Commons
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Inaugurada em 1858, a Estação Central do Brasil, situada no centro do Rio de Janeiro, é uma das estações ferroviárias mais famosas do país. Foto: Boaventuravinicius/Wikimédia Commons
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Sua importância histórica foi imortalizada pelo filme "Central do Brasil". Originalmente chamada Estação da Corte, ela foi palco do transporte de passageiros e mercadorias essenciais para a cidade. Ainda hoje é fundamental para o transporte no Rio. Foto: - Super Via
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Inaugurada em 16 de fevereiro de 1867, a Estação da Luz é um marco histórico da cidade de São Paulo, com uma arquitetura vitoriana imponente, sendo projetada para ser a principal porta de entrada para a cidade. Ela foi construída com materiais importados da Inglaterra e passou por diversas reformas ao longo dos anos. Abriga o Museu da Língua Portuguesa. Foto: Madmarcelomad /Wikimédia Commons