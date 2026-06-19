Alegria do Arraiá: brincadeiras juninas que não saem de moda

A pescaria é uma das brincadeiras mais tradicionais, em que participantes usam varas improvisadas para fisgar peixinhos de papel ou madeira. Sua origem está ligada às práticas rurais e ao simbolismo da pesca como atividade de sustento e sorte. Nas festas juninas, a pescaria encanta crianças e adultos, oferecendo prêmios e reforçando o espírito de diversão comunitária que atravessa gerações. Além disso, a pescaria se tornou um dos jogos mais populares das barracas, pois combina expectativa, habil Foto: Reprodução do Flickr Barreto Rodrigo