Entretenimento
Alegria do Arraiá: brincadeiras juninas que não saem de moda
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A pescaria é uma das brincadeiras mais tradicionais, em que participantes usam varas improvisadas para fisgar peixinhos de papel ou madeira. Sua origem está ligada às práticas rurais e ao simbolismo da pesca como atividade de sustento e sorte. Nas festas juninas, a pescaria encanta crianças e adultos, oferecendo prêmios e reforçando o espírito de diversão comunitária que atravessa gerações. Além disso, a pescaria se tornou um dos jogos mais populares das barracas, pois combina expectativa, habil Foto: Reprodução do Flickr Barreto Rodrigo
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O correio elegante é uma brincadeira que promove interação social, permitindo, assim, que mensagens carinhosas ou engraçadas sejam enviadas entre os participantes. Sua origem remonta às antigas práticas de bilhetes trocados em festas populares, adaptadas ao devido contexto junino com humor e romantismo. Nas celebrações, aliás, o correio elegante cria momentos de aproximação e descontração, tornando-se símbolo de afeto e alegria compartilhada. Foto: Imagem Gerada por aplicativo de Inteligência Artificial
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A corrida do saco é uma atividade em que os participantes entram em sacos de estopa e competem pulando até a linha de chegada. Sua origem está ligada ao ambiente rural, onde sacos eram usados no transporte de grãos e passaram a servir como recurso lúdico. Nas festas juninas, a corrida do saco simboliza simplicidade e diversão, garantindo risadas e competição saudável entre os participantes. Foto: Reprodução do Youtube canal For You Eventos & For You Kids
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O tronco de sebo é um poste escorregadio, geralmente coberto de gordura, que desafia os participantes a alcançar prêmios no topo. Sua origem está nas festas populares europeias, adaptadas ao Brasil como prova de habilidade e resistência. Nas festas juninas, o tronco de sebo é símbolo de desafio e perseverança, atraindo espectadores e criando momentos de suspense e alegria. Foto: Reprodução do Youtube
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O tiro ao alvo é uma brincadeira em que os participantes usam argolas, bolinhas ou espingardinhas de brinquedo para acertar alvos e ganhar prêmios. Sua origem está ligada às feiras populares, onde jogos de destreza eram comuns para divertir e premiar. Nas festas juninas, o tiro ao alvo representa habilidade e concentração, sendo uma das atrações mais disputadas das barracas. Foto: Reprodução do Flickr Jessica Hoffart
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A dança da cadeira é uma brincadeira musical em que os participantes circulam em torno de cadeiras e precisam se sentar quando a música para. Sua origem vem das festas comunitárias, onde a música e o humor eram usados para animar o público. Nas festas juninas, a dança da cadeira simboliza alegria e interação, criando momentos de descontração e competição leve. Foto: Reprodução do Facebook Escola Estadual de Ensino Fundamental
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A boca do palhaço é uma brincadeira em que os participantes tentam acertar bolas em uma abertura desenhada como boca, geralmente em painéis coloridos. Sua origem está nas feiras e circos populares, adaptados ao contexto junino com humor e criatividade. Nas festas, ela representa diversão acessível e garante risadas, sendo uma das atrações mais procuradas pelas crianças. Foto: Reprodução do Instagram @edukarecursospedagogicos
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A brincadeira da argola consiste em lançar peças circulares para acertar garrafas ou pinos, conquistando prêmios conforme a pontuação. Sua origem está ligada às feiras populares, onde jogos simples eram criados para entreter e desafiar. Nas festas juninas, a argola simboliza habilidade e sorte, tornando-se uma das atividades mais tradicionais das barracas. Foto: Reprodução do Flickr Rodrigo Barreto
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O jogo da lata é uma brincadeira em que os participantes tentam derrubar latas empilhadas com bolas, testando força e precisão. Sua origem vem das feiras e quermesses, onde objetos simples eram usados para criar desafios divertidos. Nas festas juninas, o jogo da lata representa descontração e competição amigável, atraindo crianças e adultos. Foto: Reprodução do X @CBLOL
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A corrida do ovo é uma atividade em que os participantes equilibram ovos em colheres e competem até a linha de chegada sem deixar cair. Sua origem está ligada às brincadeiras rurais, que usavam alimentos como parte dos desafios festivos. Nas festas juninas, a corrida do ovo simboliza equilíbrio e concentração, garantindo momentos de tensão e risadas. Foto: Reprodução do Instagram @ali_figueiredo
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O cabo de guerra é uma brincadeira em que dois grupos puxam uma corda em direções opostas, testando força e união. Sua origem está nas práticas comunitárias de jogos coletivos, adaptadas ao contexto junino como prova de resistência. Nas festas, o cabo de guerra representa espírito de equipe e diversão, encerrando muitas vezes o arraiá com energia e entusiasmo. Foto: Birncadeiras Juninas - Reprodução do Youtube