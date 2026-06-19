Ian McKellen é aclamado pela crítica em novo filme de Steven Soderbergh

No longa, McKellen interpreta Julian Sklar, um renomado artista da cena pop art londrina que abandonou a carreira há décadas. Isolado e em conflito com os filhos, ele vê sua rotina mudar quando uma restauradora de obras de arte, interpretada por Michaela Coel, entra em sua vida. A relação entre os dois personagens se torna o centro da trama e conduz uma história marcada por humor ácido, emoções profundas e reflexões sobre envelhecimento, arte e legado. Inclusive, a química entre os dois atores é Foto: Divulgação