Filmes e Séries
Ian McKellen é aclamado pela crítica em novo filme de Steven Soderbergh
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No longa, McKellen interpreta Julian Sklar, um renomado artista da cena pop art londrina que abandonou a carreira há décadas. Isolado e em conflito com os filhos, ele vê sua rotina mudar quando uma restauradora de obras de arte, interpretada por Michaela Coel, entra em sua vida. A relação entre os dois personagens se torna o centro da trama e conduz uma história marcada por humor ácido, emoções profundas e reflexões sobre envelhecimento, arte e legado. Inclusive, a química entre os dois atores é Foto: Divulgação
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Os fãs de McKellen e de “X-Men” têm mais um motivo para comemorar. O ator vai reprisar o papel de Magneto no filme "Vingadores: Doutor Destino", que tem estreia marcada para o dia 17 de dezembro de 2026. O longa vai reunir vários heróis da Marvel e velhos conhecidos da trilogia original de “X-Men”, incluindo Patrick Stewart como Professor Xavier e James Marsden como Ciclope. Foto: Divulgação
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Conheça mais sobre a trajetória de Ian Murray McKellen. Nascido no dia 25 de maio de 1939, em Burnley, em Lancashire, na Inglaterra, ele é um ator muito aclamado pelo seu trabalho no teatro e no cinema, reconhecido mundialmente pelos papéis do vilão Magneto na franquia "X-Men" e do mago Gandalf em "O Senhor dos Anéis". Foto: Wikimedia Commons / Southbanksteve
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Uma tragédia marcou a infância do ator. Em 1951, quando ele tinha 12 anos, sua mãe morreu de câncer de mama. 12 anos depois, em 1963, o pai de McKellen morreu em um acidente de automóvel. McKellen estudou na Bolton School e deu os primeiros passos na atuação no Bolton Little Theatre. Foto: Wikimedia Commons / Luigi Novi
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Aos 18 anos, ele conquistou uma bolsa de estudos para a St. Catharine's College, da Universidade de Cambridge. Depois de se formar em 1961, McKellen fez sua estreia profissional em "A Man for All Seasons", de Robert Bolt. Ao longo da década de 1960, trabalhou em diversas montagens e conquistou o reconhecimento do público e da crítica com suas interpretações de Ricardo II, de Shakespeare, Eduardo II e de Christopher Marlowe. Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
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Em 1971, ajudou a fundar a Actors' Company, um coletivo de atores com participação igual na escolha das peças, na distribuição dos papéis e na contratação de diretores. Saiu do grupo em 1974 para integrar a Royal Shakespeare Company, a convite de John Barton. Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
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Depois, McKellen recebeu o Prêmio Laurence Olivier por seu trabalho nos palcos de Londres em peças como "Bent", "Wild Honey" e "Ricardo III". Em 1981, venceu o Tony Award com sua atuação como Antonio Salieri em "Amadeus" na Broadway. Ele também escreveu e protagonizou um espetáculo solo chamado "Acting Shakespeare" e dirigiu diversas peças. Em 1991, foi agraciado com o título de cavaleiro por suas conquistas no teatro. Foto: Wikimedia Commons / Southbanksteve
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No cinema, sua carreira também é repleta de êxitos. Em 1998, viveu James Whale, lendário diretor de clássicos como Frankenstein e A Noiva de Frankenstein, na cinebiografia "Deuses e Monstros", papel que garantiu a ele sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator. Foto: Divulgação
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Em 2000, estreou na franquia "X-Men" como o vilão Magneto, um dos personagens mais memoráveis da carreira do ator. Ele estrelou a trilogia original e retornou em “X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido” e reprisou a dupla com seu amigo Patrick Stewart, que foi responsável por interpretar o Professor Xavier na trilogia original. Foto: Divulgação
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Outro personagem marcante da carreira de McKellen é o mago Gandalf na trilogia "O Senhor dos Anéis", de Peter Jackson. Por "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", o primeiro filme da trilogia, recebeu o prêmio do Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) de Melhor Elenco em Filme e uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Ele também emprestou sua voz para diversos jogos da franquia e ainda voltou ao papel na trilogia "O Hobbit", em 2012, 2013 e 2014. Foto: Divulgação
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Ainda fazem parte da filmografia de Ian McKellen produções como "Alfredo, o Grande", "Hamlet", "O Último Grande Herói", "O Aprendiz", "A Força das Palavras", "Paixão sem Limites", "O Código Da Vinci", "Sr. Holmes", "A Bela e a Fera", "A Pura Verdade", "A Grande Mentira", "O Crítico", entre outros. Foto: Divulgação