De Paris ao Sertão: como surgiram as quadrilhas juninas no Brasil

A quadrilha tem origem na França do século 18, inspirada na contradança inglesa e praticada pela aristocracia em salões e palácios luxuosos. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, a dança se popularizou entre a elite carioca, tornando-se moda nos bailes da época. Com o tempo, perdeu espaço entre os nobres, mas foi abraçada pelo povo, que a transformou em expressão popular. Essa transição marcou o início da quadrilha como manifestação cultural brasileira. Foto: Biblioteca Pública de Nova York/Coleção Digital