Homenagem a Cazuza reacende memória do músico morto há 35 anos

O jornalista Pedro Bial abriu a noite com palavras sobre o homenageado, ao afirmar que "a arte sobrevive aos artistas e é a melhor maneira de nos consolarmos depois que eles se vão". Além disso, a homenagem também contou com depoimentos de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, e de outras figuras da vida do cantor. No total, o público pôde acompanhar nove apresentações de clássicos de Cazuza, com interpretações de Seu Jorge, Ney Matogrosso, Chico Chico, Ludmilla, Lazzo Matumbi, BNegão, Luedji Luna, Man Foto: Reprodução Youtube