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Ece ?rtem morre aos 35 anos; saiba mais sobre a atriz turca
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Nos dias que antecederam a sua morte, a atriz já apresentava sinais de mal-estar. Segundo o advogado U?ur Gökkoyun, os problemas de saúde começaram após uma viagem recente à Tailândia, quando ela passou a relatar dores de estômago, fraqueza e incômodos na região lombar. No dia 14 de junho, quando completou 35 anos, ela optou por não comparecer a uma comemoração organizada por amigos, pois seu estado de saúde já exigia repouso. Mesmo assim, ainda saiu para uma caminhada com amigos pela região de Foto: Reprodução / Instagram
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O funeral de Ece foi marcado por fortes emoções. A cerimônia de despedida aconteceu na Mesquita Han?m, em Ku?adas?, na Turquia, no dia 17 de junho, e reuniu familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores da atriz. O momento mais doloroso do velório foi protagonizado pela mãe de Ece, que passou mal e precisou ser amparada por pessoas presentes, chegando a ter dificuldades para permanecer de pé. Após as homenagens, o cortejo seguiu para o Cemitério Yeniköy, em Ku?adas?, onde a atriz foi se Foto: Reprodução / Instagram
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Conheça mais sobre a trajetória de Ece ?rtem. Nascida em 14 de junho de 1991, na cidade de Sivas, na Turquia, ela foi atriz e cantora lírica. Ela construiu uma carreira versátil na televisão e no cinema turcos, com destaque para papéis em séries de grande audiência no país e no exterior. Foto: Reprodução / Instagram
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Ainda na época da escola, Ece já demonstrava ter talento para as artes. Ela escrevia e se apresentava em peças. A atriz também era apaixonada por esportes. Inclusive, no ensino fundamental, competiu como corredora licenciada. Foto: Reprodução / Instagram
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Ece ?rtem ingressou no Departamento de Ópera e Canto da Universidade Ya?ar, onde se formou em 2014. Durante os anos de universidade, trabalhou com artistas como Aytül Büyüksaraç, Diretora Geral da Ópera e Ballet Estadual de Izmir, Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç e Anna Chubuchenko. Foto: Reprodução / Instagram
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Após concluir a graduação, ela se mudou para Istambul para se dedicar integralmente à carreira de atriz. Entre 2014 e 2015, aperfeiçoou sua formação no tradicional Centro Cultural Sadri Al???k, um dos mais respeitados da Turquia, e aos poucos, foi consquitando seu espaço na dramaturgia turca. Foto: Reprodução / Instagram
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Sua primeira experiência como atriz aconteceu em 2014, na série de televisão de comédia romântica "Kaçak Gelinler". Nessa produção ela apareceu por um episódio, mas foi o ponto de partida para uma carreira que se expandiu ao longo de uma década, com participações em dezenas de séries turcas. Foto: Divulgação
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Entre os papéis mais conhecidos de sua carreira estão Afet, em "Yeni Gelin", Robina Fain, em Payitaht: Abdülhamid, e I??l Türkkan, em "K?z?lc?k ?erbeti". Inclusive, a série "K?z?lc?k ?erbeti" conquistou expressivos números de audiência na Turquia, a história acompanha os conflitos entre famílias conservadoras e seculares que são unidas pelo casamento dos filhos. Foto: Reprodução Youtube
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O principal trabalho de sua carreira para o público brasileiro foi o papel em "Coração de Mãe", transmitida pela TV Record. A novela foi originalmente exibida entre abril de 2023 e março de 2025 na Turquia. No Brasil, a produção chegou em 2026 e rapidamente conquistou os fãs das séries turcas. Foto: Reprodução Youtube
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Ela também fez parte de outra série turca popular no Brasil, a comédia romântica "Sr. Errado", estrelada por Can Yaman e Özge Gürel. Na produção, ela interpretou Gizem Sezer. A trama gira em torno dos vizinhos Özgür, um rico dono de restaurante que não acredita no amor, e Ezgi, uma mulher que, após ser traída e acumular desilusões amorosas, decide encontrar o homem ideal para casar. Os dois firmam um acordo: Özgür dá dicas sobre relacionamentos a Ezgi, e ela finge ser sua namorada para acalmar a Foto: Divulgação
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Ao longo da carreira, ela ainda fez parte do elenco de várias séries e filmes turcos como "Minha Vida", "?eref Meselesi", "Paramparça", "Kertenkele", "Zengo", "Aile: Laços de Família", "Prisão de Mentiras", "Yasak Elma", "Mahsun J" e "10 Dias de um Homem Curioso", entre outros. Foto: Reprodução Youtube