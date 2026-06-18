Raças de cavalos em diferentes partes do mundo: o que elas têm de especial

Mustang - Comum nos EUA, é descendente de cavalos europeus levados para a América por conquistadores espanhóis e portugueses.Essa raça é rápida, forte e bem resistente. São cavalos bravos, com um coice cuja impacto pode equivaler a uma tonelada. E sua visão é boa. Eram muito usados por índios. Foto: Reprodução de Flickr Tom White