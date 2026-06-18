Hong Kong: centro financeiro pulsante, vida urbana intensa e atrações turísticas irresistíveis

Hong Kong é formado por um terreno montanhoso, sobre várias planícies de inundação, que possuem vegetação modificada. O nome significa, na língua local, “porto perfumado”. Ele representa o intenso comércio de madeira, que tem cheiro característico e que perfumava a área do porto do país.Veja pontos que atraem os visitantes. Foto: Xingjian Loy/Wikimédia Commons