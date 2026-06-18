Estilo de Vida
Hong Kong: centro financeiro pulsante, vida urbana intensa e atrações turísticas irresistíveis
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Hong Kong é formado por um terreno montanhoso, sobre várias planícies de inundação, que possuem vegetação modificada. O nome significa, na língua local, “porto perfumado”. Ele representa o intenso comércio de madeira, que tem cheiro característico e que perfumava a área do porto do país.Veja pontos que atraem os visitantes. Foto: Xingjian Loy/Wikimédia Commons
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.Um dos destaques é a beleza do Nan Lian. Um oásis verde, com a réplica de um clássico jardim chinês, que traz cascatas, lagos ornamentais e pavilhões à beira d'água. Foto: - Kroisenbrunner/Wikimédia Commons
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Victoria Peak é uma montanha, conhecida como Monte Austin ou The Peak. Possui altitude de 552 m, sendo uma atração turística com vistas panorâmicas da cidade, do porto e das ilhas vizinhas. O cume é ocupado por uma instalação de telecomunicações. Foto: Chong Fat/Wikimédia Commons
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Ngong Ping 360 Cable Car é um teleférico que faz o trajeto de 25 minutos entre Tung Chung, na ilha de Lantau, ao vilarejo Ngong Ping, onde está localizado o Buda Gigante. Foto: Sparktour/Wikimédia Commons
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A Usina Elétrica de Lamma é a segunda maior a carvão de Hong Kong, depois da Usina de Castle Peak, com uma capacidade instalada de 3.617 MW. Ela também possui um parque solar, que chama a atenção. Foto: Rehman Abubakr/Wikimédia Commons
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Templo Wong Tai Sin (Hong Ko é um espaço taoísta dedicado a Wong Tai Sin, construído com princípios de Feng Shui, sendo considerado fonte de sorte. Foto: edwin.11/Wikimédia Commons
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The Dragon's Back é um cume de montanha no sudeste da ilha de Hong Kong, Hong Kong, que passa pelo Shek O Peak. Em 2019, o espaço foi selecionado pela CNN como uma das 23 melhores trilhas do mundo. Foto: Flickr Ellie Zhou
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Hong Kong Disneyland está localizada em terrenos valorizados de Penny Bay, na ilha de Lantau, Hong Kong. O parque temático é composto por sete áreas: Main Street, USA; Fantasyland; Adventureland; Tomorrowland; Grizzly Gulch; Mystic Point; e Toy Story Land. Foto: HK Arun/Wikimédia Commons
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Mong Kok é uma área agitada cheia de ruas estreitas, conhecida pelo intenso comércio de Hong Kong. É um dos distritos mais vibrantes e alvoroçados do país, tendo mercados de rua, como o Ladie's Market. Foto: Creative Commons
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Tsim Sha Tsui é um bairro de compras e vida noturna em Kowloon, sul de Hong Kong. Restaurantes casuais e lojas locais ecléticas ficam lotadas ao longo da Nathan Road, iluminada por neon. Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
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Tian Tan Buddha, também conhecido como o Grande Buddha, é uma estátua de bronze em Ngong Ping, Lantau, Hong Kong. Ela fica próxima ao Monastério Po Lin e simboliza a relação harmoniosa entre o homem e a natureza, as pessoas e a religião. Foto: Flickr phamngocthan
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O Cross-Harbour é o primeiro túnel em Hong Kong construído debaixo d'água. Consiste em dois túneis rodoviários de aço, cada um com duas pistas construídas usando o método de tubo imerso em casca única. Foto: Hokachung /Wikimédia Commons
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A Universidade de Hong Kong é a instituição de ensino superior mais antiga do país. Seu lema é Sapientia et Virtus, que significa sabedoria e virtude em latim. No entanto, a língua de instrução oficial do local é o inglês. Foto: Ka-Fai,So/Wikimédia Commons
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A sede do Conselho Legislativo de Hong Kong, ou Complexo LegCo, está localizada na 1 Legislative Council Road. O edifício faz parte do Complexo do Governo Central e está localizado em frente ao Porto de Victoria. Foto: Divulgação