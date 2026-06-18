Levou 33 anos! Um carteiro transformou pedras recolhidas na estrada em um monumento histórico na França

Diante da negativa, o carteiro decidiu construir o próprio mausoléu no cemitério de Hauterives. A nova obra exigiu mais oito anos de dedicação e recebeu o nome inusitado de "Tumba do Silêncio e do Repouso Sem Fim". Cheval morreu em 1924, aos 88 anos, e foi sepultado na estrutura que ele mesmo ergueu. Foto: Wikimedia Commons/Zairon