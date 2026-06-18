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Por que a Torre de Pisa não cai? O segredo da inclinação mais famosa do mundo
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A Catedral de Pisa, dedicada à Virgem Maria, é um templo católico da Itália, localizado na cidade de Pisa. É a sede da Arquidiocese de Pisa e o maior exemplo do estilo românico toscano. Foto: Tetrakys wikimedia common
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Ela foi idealizada pelo arquiteto de origem grega Buscheto, numa época em que a cidade era uma república independente e uma das potências italianas. A consagração do edifício foi realizada em 1118 pelo papa Gelásio II. Foto: Leonardo Barichello - Flickr
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A Torre de Pisa é uma obra de arte em mármore branco, realizada em três fases ao longo de um período de cerca de 177 anos. A construção do primeiro andar começou no dia 9 de agosto de 1173, um período de sucesso militar e prosperidade. Foto: Imagem de JimboChan por Pixabay
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A torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da construção. Especialistas em geografia e geologia dizem que a deformidade de Pisa aconteceu em virtude da baixa compactação do solo em que a obra foi realizada. Com isso, a instabilidade do solo acabou deixando-a torta. Foto: Imagem de Hans Hansen por Pixabay
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A altura do solo ao topo da torre é de 55,86 metros no lado mais baixo e de 56,70 metros na parte mais alta. A espessura das paredes na base é de 4,09 metros e 2,48 metros no topo. Foto: Imagem de Valdas Miskinis por Pixabay
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A torre tem 296 ou 294 degraus. O sétimo andar da face norte das escadas tem dois degraus a menos. Antes da restauração entre 1990 e 2001, a torre estava inclinada com um ângulo de 5,5 graus. Atualmente, está em cerca de 3,99 graus. Foto: Reprodução do Flickr Billy Wilson
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Na década de 1990, uma grande reforma aconteceu. A primeira etapa envolveu o apresamento de cabos de aço ao redor da torre. Com uma distância de quase um quarteirão, esses cabos eram ligados a um grande contrapeso que conferia estabilidade à torre. Foto: Imagem de Daniel Wanke por Pixabay
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A construção foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1987. A Torre de Pisa é considerada um dos importantes símbolos da Itália, e ainda, um dos maiores pontos turísticos da Europa. Foto: Imagem de Ernst Zeeh por Pixabay
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A torre de Pisa, na verdade, é um campanário da catedral, que significa “torre sineira”, designada para guardar sinos. A torre, que em italiano é pronunciada como Piazza dei Miracoli, é a terceira obra mais antiga da Praça dos Milagres. Foto: Luca Aless wikimedia commons
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Os oito andares da Torre de Pisa são cercados por uma elegante lógia formada por arcos sobre colunas, característica marcante da arquitetura românica da região. O conjunto reproduz elementos visuais presentes na fachada da Catedral de Pisa e contribui para a harmonia do complexo. No último andar estão instalados sete sinos, cada um afinado em uma nota musical diferente. Foto: Reprodução do Flickr Kamelrock Productions
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A Torre de Pisa não cai porque, apesar da inclinação, seu centro de gravidade ainda permanece dentro da área de sustentação da base. Isso faz com que o peso da estrutura continue distribuído de forma estável, evitando o tombamento. Além disso, ao longo das últimas décadas, obras de engenharia reforçaram o solo e reduziram parte da inclinação, aumentando ainda mais a segurança e a estabilidade do monumento. Foto: Imagem de Mikhail Vachtchenk0 por Pixabay