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Conheça Resende, município com melhor qualidade de vida no estado do RJ pelo segundo ano seguido

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Redação Flipar
  • Município de grande importância estratégica e econômica, Resende fica localizado na região das Agulhas Negras, no sul do estado do Rio de Janeiro. Fundada em 1801, a cidade recebeu o nome em homenagem ao conde de Resende, então vice-rei do Brasil.
    Município de grande importância estratégica e econômica, Resende fica localizado na região das Agulhas Negras, no sul do estado do Rio de Janeiro. Fundada em 1801, a cidade recebeu o nome em homenagem ao conde de Resende, então vice-rei do Brasil. Foto: Panoramio - Cleidinei Silva
  • A cidade abriga ainda um dos maiores polos industriais do estado fluminense, com fábricas de caminhões, ônibus e automóveis. O município também desempenha papel relevante na área militar. Em seu território está localizada a Academia Militar das Agulhas Negras, considerada a principal escola de formação de oficiais combatentes do Exército Brasileiro.
    A cidade abriga ainda um dos maiores polos industriais do estado fluminense, com fábricas de caminhões, ônibus e automóveis. O município também desempenha papel relevante na área militar. Em seu território está localizada a Academia Militar das Agulhas Negras, considerada a principal escola de formação de oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Foto: Isac Nóbrega/PR
  • Resende possui uma área superior a 1.000 quilômetros quadrados e seu território inclui parte do Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque nacional criado no Brasil em 1937. A região é conhecida por suas paisagens montanhosas, rios, cachoeiras e áreas de Mata Atlântica preservada.
    Resende possui uma área superior a 1.000 quilômetros quadrados e seu território inclui parte do Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque nacional criado no Brasil em 1937. A região é conhecida por suas paisagens montanhosas, rios, cachoeiras e áreas de Mata Atlântica preservada. Foto: Wikimedia Commons/Fernandez agulhas negras
  • Distritos turísticos famosos, como Engenheiro Passos, Maromba e Maringá, pertencem ou fazem divisa com Resende e servem como porta de entrada para diversas atrações naturais. Outro destaque é a localidade de Visconde de Mauá, bastante procurada por turistas em busca de clima ameno, gastronomia e ecoturismo.
    Distritos turísticos famosos, como Engenheiro Passos, Maromba e Maringá, pertencem ou fazem divisa com Resende e servem como porta de entrada para diversas atrações naturais. Outro destaque é a localidade de Visconde de Mauá, bastante procurada por turistas em busca de clima ameno, gastronomia e ecoturismo. Foto: Reprodução/YouTube Casal Alencar
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