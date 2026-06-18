Conheça Resende, município com melhor qualidade de vida no estado do RJ pelo segundo ano seguido

A cidade abriga ainda um dos maiores polos industriais do estado fluminense, com fábricas de caminhões, ônibus e automóveis. O município também desempenha papel relevante na área militar. Em seu território está localizada a Academia Militar das Agulhas Negras, considerada a principal escola de formação de oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Foto: Isac Nóbrega/PR